HOME WOMEN TRAVEL

Ciptakan Momen Berharga: Nikmati Diskon Rp100.000 untuk Aktivitas Liburan

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |15:30 WIB
Ciptakan Momen Berharga: Nikmati Diskon Rp100.000 untuk Aktivitas Liburan
Ciptakan Momen Berharga: Nikmati Diskon Rp100.000 untuk Aktivitas Liburan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Merencanakan liburan berarti menciptakan momen-momen berharga yang akan dikenang selamanya. Salah satu cara menciptakan momen itu adalah dengan memasukkan berbagai tur dan aktivitas menarik ke dalam agenda perjalanan Anda. 

Mengunjungi destinasi baru memang menyenangkan, tetapi menjelajahi pengalaman unik yang ditawarkan oleh tempat tersebut akan membuat liburan Anda terasa lebih istimewa.

Bisa dibilang tur dan aktivitas tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian dari pengalaman liburan yang memuaskan. Lewat tur, Anda bisa menggali lebih dalam budaya lokal, menjelajahi lokasi yang sulit ditemukan sendiri, dan berinteraksi dengan penduduk lokal. 

Dengan cara ini, liburan Anda tidak hanya akan dipenuhi dengan foto-foto indah, namun juga memberikan cerita dan pengalaman sangat berharga.

Traveling (Freepik)
Traveling (Freepik)

Bayangkan Anda sedang trekking di pegunungan, menyelam di perairan biru, atau mengikuti kelas memasak untuk belajar kuliner lokal. Semua aktivitas tersebut bisa Anda ciptakan dengan keluar dari zona nyaman.

Nah, untuk memastikan liburan Anda berjalan mulus, penting untuk merencanakan tur dan aktivitas dengan seksama. Pertimbangkan minat pribadi, tingkat kenyamanan, dan anggaran yang Anda miliki. 

Pilihlah aktivitas yang dapat memberikan kebahagiaan tanpa membuat Anda merasa terbebani secara finansial. Dengan perencanaan yang baik, Anda akan mendapatkan pengalaman liburan yang seimbang dan memuaskan.

Dengan memasukkan tur dan aktivitas yang tepat dalam perjalanan Anda, setiap detik liburan akan menjadi momen berharga yang tak terlupakan.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Mister Aladin memberikan DISKON Rp100.000 untuk pemesanan tur dan aktivitas. Promo tersebut berlaku untuk semua destinasi dan bisa digunakan untuk semua metode pembayaran.

 

