Park Hyatt Jakarta Kembali Gelar Masters of Food and Wine, Hadirkan 2 Chef Michelin Star

JAKARTA – Mulai 10 Oktober 2024, Park Hyatt Jakarta kembali menghadirkan Masters of Food and Wine yang akan berlangsung selama 3 hari.

Masters of Food and Wine merupakan event Park Hyatt Jakarta yang mengawinkan konsep chef papan atas dunia, mixology, wine serta champagne master.

Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group mengatakan, event tersebut merupakan kolaborasi sempurna dari seni, budaya, dan entertainment dalam gastronomic.

“Enjoy Michelin-starred dinners, world-class mixology, masterclass events, and the crowd-favorite Masters Brunch featuring nine Food and Beverage Masters,” ujar Hary lewat akun Instagram pribadinya, pada Selasa (24/09/2024).

Program Masters of Food and Wine kali ini menghadirkan dua chef Michelin Star. Pertama, Chef Syrco Bakker yang kesohor lewat kreasinya dalam fine dining kuliner Belanda dan Indonesia.

Kedua, Chef Ivan Brehm, pemilik restoran Michelin Nouri yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Dengan begitu, apa yang disajikannya bisa diterima secara universal.

Selain dua chef Michelin di atas, Park Hyatt Jakarta juga menggandeng Chef Pasqualino Barbasso asal Italia dalam Masters of Food and Wine.

Park Hyatt Jakarta

Barbasso merupakan juara kompetisi pizza acrobatic, skill yang dikuasainya sejak berusia 24 tahun. Sementara chef pastry Alessio Gallelli akan menyajikan dessert yang memanjakan lidah Anda.

“Saya ingin menyuguhkan sebuah pengalaman menikmati dessert yang menyempurnakan keseluruhan pengalaman dining Anda di Park Hyatt Jakarta,” ungkap Gallelli.