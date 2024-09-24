Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:45 WIB
Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia
Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia. (Foto: Kemenparekraf)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menerima dengan lapang dada kritik yang dilontarkan musisi sekaligus YouTuber Reza Arap terkait kedatangan IShowSpeed ke Indonesia. 

Sebelumnya, Arap membalas cuitan Sandiaga yang mengapresiasi kedatangan YouTuber asal Amerika Serikat. Dia mengaku kecewa karena menganggap Kemenparekraf tak memiliki andil apapun atas kedatangan IShowSpeed ke Indonesia.

“Kemana saja, pak? saya urus semua sendiri pakai koneksi, relasi, dan financial saya sendiri. Apa yang saya punya tidak mungkin sebesar kemenparekraf,” ujar sang YouTuber dalam cuitannya belum lama ini.

Reza Arap menambahkan, “Kenapa kalian baru muncul pas semua sudah terjadi dan selesai lalu kemudian merasa bangga akan hal tersebut, Pak? saya enggak butuh credit, tapi kalian ke mana saja?”

Bagi Sandiaga Uno, kritik Reza Arap sebagai pelaku ekonomi kreatif, dalam hal ini musisi dan gamers, merupakan sebuah masukan positif. Karena itu, dia tidak perlu baper ketika dikritik. 

Halaman:
1 2
      
