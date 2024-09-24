Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |06:40 WIB
Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck
Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck. (Foto: Kemenparekraf)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno buka suara terkait permasalahan menjamurnya para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Kawasan itu sempat bersih dari PKL pada 2014 namun kembali ramai dengan PKL dadakan yang sebagian besar merupakan bangunan liar. Kini, setelah kembali ditertibkan para pedagang tersebut memanfaatkan mobil dan motor mereka untuk berjualan. 

Sandiaga sebenarnya mendukung inovasi food truck. Namun dia menilai, PKL yang muncul di jalur Puncak tersebut menggunakan lokasi yang salah karena memanfaatkan bahu jalan. 

Kondisi inilah yang kemudian memicu kemacetan di saat Jalur Puncak dipenuhi wisatawan. “Kehadiran para PKL tersebut menggangu kenyamanan, keamanan, dan mobilitas lalu lintas,” ujarnya kepada awak media, pada 23 September 2024.

Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. 

Jalur Wisata Puncak Bogor Diberlakukan Sistem Satu Arah
Jalur Wisata Puncak Bogor Diberlakukan Sistem Satu Arah. (Foto: Okezone)

Dia menilai, dibutuhkan monitoring berkala untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga para PKL bisa direlokasi dan kawasan Puncak bisa menjadi tempat yang nyaman untuk wisatawan.

“Tentu, penertiban ini tidak akan langsung jadi. Mereka harus diberikan tempat baru dan perlu adanya pengawasan berkala sehingga tidak ada lagi para pedagang yang berjualan sembarang,” ungkap Nia lagi.*

(Siska Maria Eviline)

      
