HOME WOMEN FOOD

Suplemen Herbal hingga Makan Makanan Kaya Vitamin, Tips Jaga Imun Anak di Cuaca Ekstrem

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:30 WIB
Suplemen Herbal hingga Makan Makanan Kaya Vitamin, Tips Jaga Imun Anak di Cuaca Ekstrem
Suplemen Herbal hingga Makan Makanan Kaya Vitamin untuk Jaga Imun Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA waktu belakangan ini cuaca di Jabodetabek dan sekitarnya sedang begitu tak menentu. Siang hari diterpa cuaca yang semakin panas, namun menjelang sore dan malam hari bisa mendadak hujan deras.

Menurut prediksi BMKG bahkan selama satu pekan ini, Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan deras. Kondisi cuaca ekstrem seperti ini, jadi tantangan besar bagi kesehatan anak-anak, karena di suhu ekstrem daya tahan tubuh anak lebih mudah melemah, meningkatkan risiko dehidrasi dan infeksi.

Menjaga kesehatan anak di kondisi cuaca ekstrem seperti ini, tak cukup hanya dengan makan makanan sehat bergizi seimbang tapi juga bisa ditambah dengan konsumsi tambahan suplemen yang tepat.

Nutrisi yang seimbang dan perlindungan dari dalam, menjadi kunci utama dalam menjaga imunitas anak tetap sehat tak gampang jatuh sakit, apalagi anak, seperti disebutkan dr. Ngabila Salama, MKM,   memang lebih rentan kena  dehidrasi dan infeksi terutama saat cuaca panas.

“Suhu tinggi memang bisa  melemahkan daya tahan tubuh, sehingga penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat asupan nutrisi dan hidrasi yang memadai sebagai langkah awal untuk memperkuat sistem imun anak,” jelas dr. Ngabila

Ia juga merekomendasikan konsumsi suplemen herbal contohnya yang mengandung bahan-bahan alami seperti temulawak, dan meniran yang terkenal sejak dulu bisa bantu meningkatkan imunitas tubuh.  Ini bisa tambahan yang bermanfaat dalam mendukung kesehatan anak.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
