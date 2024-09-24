Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi

JAM tangan memang menjadi salah satu item fashion bagi para pria. Biasanya pria tertarik untuk memakai jam tangan otomatis, lantaran bisa bertahan hingga puluhan tahun dan menjadi barang koleksi yang berharga jika Anda merawatnya dengan baik.

Jam tangan jenis ini disebut otomatis, karena dapat terus berjalan menggunakan energi kinetik lewat pergelangan tangan pemakainya. Energi ini disimpan dalam komponen rotor yang menggerakkan jam tangan secara mekanis.

Kurator Regan Harney Herman Zhou menjelaskan, hal yang harus diperhatikan saat memilih jam tangan kelas atas antara lain jenis bahan yang digunakan, seperti casing dan kaca, serta ketelitian kualitas dan detail pembuatannya.

“Pastikan uang yang Anda investasikan sepadan dengan keahlian dan fitur yang ditawarkan. Perhatikan juga reputasi merek dan pastikan memiliki garansi dan layanan purna jual yang baik untuk menjamin kepuasan dalam jangka panjang,” katanya.

Jam tangan otomatis juga berpotensi untuk dijadikan barang koleksi. “Seseorang bisa dikatakan kolektor jika ia benar-benar memahami seni di balik jam tangan, mengapresiasi proses pembuatan dan pengerjaannya,” jelas dia.

Mengacu pada individu yang memiliki selera sendiri dan tidak sekadar mengikuti tren atau memilih jam tangan karena pengaruh orang lain. Menurutnya, seorang kolektor sejati menghargai nilai dan sejarah setiap jam tangan yang dimilikinya, bukan sekadar untuk memamerkan statusnya.

Vincent Harney, direktur Regan Harney sebagai produsen jam tangan otomatis kelas atas lokal, menjelaskan bahwa perawatan jam tangan otomatis berbeda dengan jam tangan digital.