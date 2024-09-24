Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Gaya OOTD Nita Gunawan Belanja ke Pasar Pakai Kebaya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |09:30 WIB
Potret Gaya OOTD Nita Gunawan Belanja ke Pasar Pakai Kebaya
2 Gaya Outfit Nita Gunawan Belanja ke Pasar Pakai Kebaya (Foto: Instagram @nitagunawan09)
A
A
A

KEHIDUPAN selebgram Nita Gunawan sempat mencuri perhatian setelah menceritakan pengalaman spiritualnya yang terjadi pada usia muda.

Nita Gunawan mengaku pindah agama dari Islam ke Kristen di umurnya yang masih 13 tahun. Hal itu terungkap saat dia menjadi bintang tamu di poscast milik Deddy Corbuzier.

Sejak saat itu, sosok Nita Gunawan pun jadi sorotan. Tak terkecuali paras cantiknya yang memesona.

Melalui postingannya di Instagram, perempuan yang kerap disebut dengan mirip Agnez Mo ini membagikan aktivitasnya. Salah satunya adalah gaya outfitnya yang selalu terlihat kece dan stylish.

Seperti pada postingannya belum lama ini, dia tampil anggun berkebaya saat belanja di pasar. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dihimpun dari akun Instagram @nitagunawan09, Selasa (24/9/2024)

1. Pakai kebaya: Potret cantik Nita Gunawan memakai kebaya saat  belanja ke pasar. Dia memakai kebaya kutubaru warna oren dipadukan dengan rok lilit batik. Nita terlihat sedang berjalan di gang sempit sambil memamerkan kantung plastik belanjaannya yang berisi nanas.

nita gunawan

“Senyumnya bikin diabetes,” kata @_muhamad***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191508//donna-4aOu_large.jpg
Selebgram Donna Fabiola Ditangkap Atas Kasus Narkoba, Suami Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191445//aliyah_balqis-17he_large.jpg
Aliyah Balqis Sedih Hanya Dianggap Teman oleh Yuka: Selama Ini Hanya Dimanfaatin Doang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188138//na_daehoon-Vre6_large.jpg
Resmi Cerai dari Jule, Na Daehoon Pegang Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/25/3187603//reyog-cTwF_large.jpg
Reyog hingga Kebaya Resmi Menerima Sertifikat UNESCO
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement