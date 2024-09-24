Tampilan Terbaru Davina Karamoy, Pakai Outfit Bulu-bulu Putih bak Malaikat

DAVINA Karamoy salah satu artis yang sosoknya mencuri perhatian setelah sukses berperan sebagai pelakor di film Ipar Adalah maut. Tak hanya aktingnya yang jago, Davina juga memiliki paras cantik dan memesona.

Belum lama ini Davina Karamoy menjalani pemotretan terbaru dengan FD Photoghraphy Beauty. Penampilannya begitu memesona dengan busana nuansa putih bulu-bulu bak malaikat.

"An Angel without wings is called Goddess Davina Karamoy," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @fdphotographybeauty.

Pakai dress berbulu



Davina Karamoy tampil elegan dalam balutan dress berbulu rancangan desainer Irene Danielle. Dress yang ia pakai ini berwarna putih yang menutupi bagian tubuhnya. Ia pose melipat kaki sambil memamerkan kakinya yang mulus.

Tampil flawless



Makeup artist Vuva Melianti percantik tampilan wajah Davina dengan nuansa makeup flawless. Ia memakai riasan wajah warna nude dengan lipstik peach. Polesan makeup natural itu membuat wajahnya terlihat glowing.