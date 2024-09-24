Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Terbaru Davina Karamoy, Pakai Outfit Bulu-bulu Putih bak Malaikat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |09:08 WIB
Tampilan Terbaru Davina Karamoy, Pakai Outfit Bulu-bulu Putih bak Malaikat
Pemotretan Davina Karamoy. (Foto: Instagram)
A
A
A

DAVINA Karamoy salah satu artis yang sosoknya mencuri perhatian setelah sukses berperan sebagai pelakor di film Ipar Adalah maut. Tak hanya aktingnya yang jago, Davina juga memiliki paras cantik dan memesona.

Belum lama ini Davina Karamoy menjalani pemotretan terbaru dengan FD Photoghraphy Beauty. Penampilannya begitu memesona dengan busana nuansa putih bulu-bulu bak malaikat.

"An Angel without wings is called Goddess Davina Karamoy," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @fdphotographybeauty.

Pakai dress berbulu
Davina Karamoy
Davina Karamoy tampil elegan dalam balutan dress berbulu rancangan desainer Irene Danielle. Dress yang ia pakai ini berwarna putih yang menutupi bagian tubuhnya. Ia pose melipat kaki sambil memamerkan kakinya yang mulus.

Tampil flawless
Davina Karamoy
Makeup artist Vuva Melianti percantik tampilan wajah Davina dengan nuansa makeup flawless. Ia memakai riasan wajah warna nude dengan lipstik peach. Polesan makeup natural itu membuat wajahnya terlihat glowing.

