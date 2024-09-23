Momen Mesra Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise di Atas Boat, Bikin Iri Jomblo

PUTRA sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali, akhirnya melamar sang kekasih Alyssa Daguise. Prosesi lamaran ini pun dilakukan pada akhir pekan kemarin saat keduanya pelesiran ke Italia.

Dalam postingannya di Instagram, @alghazali7. Terlihat ia mengunggah momen saat memberikan cincin lamarannya pada Alyssa tanda mengikat cinta kasih mereka. Nampak Al melamar Alyssa di Danau Como, Italia dengan suasana yang syahdu dan romantis.

“21.09.24 - Lake Como, Italy,” tulis Al.

Postingan itu memerlihatkan momen Al Ghazali berlutut sembari memberikan cincin tanda cintanya untuk Alyssa. Prosesi lamaran yang dilakukan di Italia ini begitu romantis. Nampak Al dan Alyssa juga tak dapat lagi membendung senyum bahagia di antara mereka.

Al Ghazali turut menuliskan pesan manis dan menyentuh kala mengunggah momen lamarannya dengan Alyssa Daguise. Ia merasa bahagia bisa selalu berama Alyssa dlaam hidupnya. Pesan manis itu begitu menyentuh hati itu merupakan tanda cintanya pada Alyssa yang begitu besar.

"Kepada cinta dalam hidupku. Alyssa Paramitha Daguisé, terima kasih atas semua yang ada dalam dirimu. Mencintaimu adalah sebuah keistimewaan,” ungkap Al.

Al mengatakan memiliki Alyssa adalah anugerah untuknya. Ia merasa bahagia bisa berada di sisi wanita yang begitu ia cintai. Meski hubungan asmara mereka sempat kandas, Al dan Alyssa kini mantap dan yakin untuk berlabuh bersama dan menjalin kisah baru untuk perjalanan cinta mereka.

“Dan dicintai olehmu adalah sebuah anugerah. Denganmu di sisiku, aku adalah pria paling bahagia di dunia. Dan mulai hari ini, aku berjanji memberimu dunia dan lebih banyak lagi. Semoga selamanya!,” ungkap Al Ghazali.