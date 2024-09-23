Gaya Parenting Modern ala Gen Z

Orangtua Gen Z sering merasa kurang percaya diri dalam mengasuh anak meskipun ingin dianggap “sempurna”. Tumbuh di era media sosial, mereka terbiasa dengan kritik dan perbandingan hidup.



Dalam era yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan sosial, gaya parenting Generasi Z muncul sebagai inovasi baru dalam mengasuh anak yang relevan dengan issue yang marak terjadi belakangan ini mengenai mental health.

Orangtua dari generasi ini tidak hanya berfokus pada Pendidikan formal, tetapi juga pada pengembangan identitas dan Kesehatan mental anak-anak mereka. Dengan berusaha menciptakan generasi yang kreatif dan mandiri.

“Hal yang paling penting adalah menghindari koreksi yang berlebihan,” kata Amelia Kelley, PhD, seorang terapis dan penulis Gaslighting Recovery for Women, seperti dikutip dari parents, Senin (23/9/2024).

Namun gaya pengasuhan setiap generasi akan terasa dan tampak berbeda. Berikut adalah gaya parenting modern ala Generasi Z:

Generasi Z membawa gaya baru dalam pengasuhan anak yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan nilai-nilai modern. Dengan latar belakang tumbuh di era digital dan media sosial, orangtua Gen Z cenderung mengadopsi gaya pengasuhan yang lebih fleksibel dan terbuka.

Salah satu ciri utama dari gaya parenting Gen Z adalah mereka sangat menghargai pentingnya memberikan ruang bagi anak-anak untuk menemukan diri mereka sendiri, tanpa tekanan untuk mengikuti norma-norma tradisional.