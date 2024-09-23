Kahforward Ajak Generasi Muda untuk Bergerak

BRAND perawatan diri untuk pria Khaf menghadirkan Kahforward, sebuah gerakan inklusif yang bertemakan Langkah Berdampak. Acara ini bertujuan untuk mengangkat solusi inovatif dan positif, tidak hanya di Indonesia namun juga dunia.

Kahforward 2024 akan digelar di Indonesia Arena pada 28-29 September 2024. Program Kahforward #LangkahBerdampak menjadi sebuah inisiatif yang sejalan dengan pilar-pilar Community & Brotherhood, Invention & Technology, dan Better Lifestyle.

Kahforward menunjukan bahwa pemuda Indonesia dapat menginspirasi masyarakat untuk berani mengambil langkah nyata melalui #LangkahBerdampak. Billy Dharmawan selaku Brand Manager Kahf menyampaikan, Kahforward merupakan collective movement yang mengedepankan aksi nyata, inovasi, dan dampak.

"Tahun ini, dengan tema Langkah Berdampak, kami mendorong generasi muda untuk mengambil langkah berani yang berdampak tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk komunitasnya dan Indonesia. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat menginspirasi lebih banyak Kahf Bro dan individu pada umumnya untuk menciptakan kontribusi yang berarti dan berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Selama dua hari, Kahforward akan menghadirkan pembicara internasional dan nasional, community class and workshop, community networking, art & immersive installation, hingga teknologi perawatan diri pria terbaru seperti robot perfume maker dan skin-check analyzer.

Lebih dari 50 pembicara dan 40 kelas akan digelar, memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi hangat dengan para Kahf bro. Selain itu, ada juga bazaar terkurasi yang menyediakan berbagai produk makanan dan minuman serta fesyen dari banyak pengusaha lokal.

"Melalui Kahforward, kita memiliki platform untuk mengajak lebih banyak orang untuk mengambil langkah ini dan secara kolektif mempersiapkan masa depan untuk kehidupan dan lingkungan yang lebih baik,” ucap Muchamad Ikhsan Destian, Pandawara Group sekaligus pembicara Kahforward.