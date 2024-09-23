Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Puluhan Ekor Domba Ikut Fashion Show di Jember

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:21 WIB
Puluhan Ekor Domba Ikut Fashion Show di Jember
Puluhan Ekor Domba Ikut Fashion Show di Jember (Foto: Youtube Lintas iNews Siang)
A
A
A

Seperti model, puluhan domba berlenggak-lenggok di catwalk memamerkan kostum unik dalam acara Domba Fashion Carnaval di Jember, Jawa Timur. Gelak tawa penonton sesekali terdengar ketika domba bertingkah lucu saat berlenggok.

Mengenakan kostum unik, satu persatu domba berlenggok di atas panggung di Desa Suco, Mumbulsari, Jember. Tercatat puluhan ekor domba milik peternak silih berganti memamerkan kostum unik dan menarik dihadapan ratusan penonton. Tak ayal aksi fashion show domba ini mengundang tawa ratusan warga.

Tingkah lucu domba beraksi di atas panggung ini digelar dalam Domba Fashion Carnaval. Seluruh domba yang ikut telah dihias sedemikian rupa untuk tampil di atas catwalk.  Meski domba sudah dilatih oleh pemilik agar elegan berjalan tapi tetap saja ada domba yang enggan berjalan di atas catwalk hingga memicu tawa.
 
Gelaran Domba Fashion Carnaval merupakan event tahunan pemerintah Desa Suco sebagai ajang meningkatkan kreativitas peternak agar lebih semangat memelihara domba. Desa Suco merupakan sentra peternak domba yang telah dikenal masyarakat.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
