Potret Serunya Paris Hilton dan Teman-Teman Sosialita Rayakan Ulang Tahun Nicole Richie

SOSIALITA Paris Hilton membagikan foto-foto dia bersama teman-temannya di pesta perayaan ulang tahun sahabatnya, Nicole Richie. Nicole sendiri merupakan anak angkat dari penyanyi soul ternama asal Amerika, Lionel Richie.

Menurut siaran People, foto-foto yang diunggah di akun Instagram antara lain menunjukkan Nicole sedang memeluk Paris dan saudara perempuannya, Sofia Richie Grainge.

"Sangat menyenangkan merayakannya bersama Virgo Queens @NicoleRichie & @SofiaGrainge! Suka banget. Selamat Ulang Tahun, Nicole! #VirgoFest #SlivingMoms," demikian keterangan yang ditulis oleh Paris dalam unggahannya di Instagram.

Di foto lainnya, Nicole terlihat menatap kamera di Paris usai berbincang dengan tamu lain. Dalam foto grup yang lebih besar, Nicole terlihat bersama Paris dan penata rambut Jamie Mizrahi dan Liat Baruch.