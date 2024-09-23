Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Serunya Paris Hilton dan Teman-Teman Sosialita Rayakan Ulang Tahun Nicole Richie

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:24 WIB
Potret Serunya Paris Hilton dan Teman-Teman Sosialita Rayakan Ulang Tahun Nicole Richie
Ulang Tahun Nicole Richie. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSIALITA Paris Hilton membagikan foto-foto dia bersama teman-temannya di pesta perayaan ulang tahun sahabatnya, Nicole Richie. Nicole sendiri merupakan anak angkat dari penyanyi soul ternama asal Amerika, Lionel Richie.

Menurut siaran People, foto-foto yang diunggah di akun Instagram antara lain menunjukkan Nicole sedang memeluk Paris dan saudara perempuannya, Sofia Richie Grainge.

"Sangat menyenangkan merayakannya bersama Virgo Queens @NicoleRichie & @SofiaGrainge! Suka banget. Selamat Ulang Tahun, Nicole! #VirgoFest #SlivingMoms," demikian keterangan yang ditulis oleh Paris dalam unggahannya di Instagram.

Paris Hilton

Di foto lainnya, Nicole terlihat menatap kamera di Paris usai berbincang dengan tamu lain. Dalam foto grup yang lebih besar, Nicole terlihat bersama Paris dan penata rambut Jamie Mizrahi dan Liat Baruch.

