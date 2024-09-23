Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mees Hilgers Beri Semangat Pengikutnya yang Curhat Gagal di Tes

Rizky Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:08 WIB
Mees Hilgers Beri Semangat Pengikutnya yang Curhat Gagal di Tes
Mees Hilgers Beri Semangat Pengikutnya yang Curhat Gagal di Tes, (Foto: Instagram)
A
A
A

Mees Hilgers menjadi perhatian publik karena dalam waktu dekat akan diambil sumpahnya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Di balik itu semua, sosok Mees ternyata sangat baik dan dekat dengan pengikutnya.

Ini terjadi saat salah seorang pengikutnya curhat yang gagal dalam sebuah tes. Pria berdarah Manado tersebut membalas dan memberinya semangat.

Seperti dikutip dari akun TikTok pribadi @ssffir__, ia  membagikan momen langka yang bikin hati para penggemar Mees jadi iri.

Mees Hilgers Beri Semangat Pengikutnya yang Curhat Gagal di Tes (Foto: Tiktok)
Mees Hilgers Beri Semangat Pengikutnya yang Curhat Gagal di Tes (Foto: Tiktok)

Dalam videonya, sang netizen memperlihatkan beberapa tangkapan layar Instagram yang menunjukkan bahwa Mees menonton story Instagram yang ia unggah.

“Today is really hard for me Mees, I failed the entrance test and I felt all my effort is in vain,” curhat @ssffir__

Halaman:
1 2
      
