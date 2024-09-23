Viral Lapak Dadakan PKL di Jalur Puncak, Kini Pakai Motor dan Mobil

KAWASAN Puncak, Bogor, belakangan menjadi sorotan. Bukan hanya karena drama kemacetan yang kerap terjadi saat libur long weekend, namun juga karena kehadiran PKL alias pedagang kaki lima ‘dadakan’ di sepanjang jalan.

Seperti diketahui, Satpol PP Kabupaten Bogor sejak Juni 2024 lalu telah menertibkan ratusan lapak PKL yang menjamur di sepanjang kawasan jalur Puncak. Di mana, lapak para pedagang tersebut merupakan bangunan liar.

Pasca-ditertibkan, kawasan di sepanjang jalur Puncak mulai ‘bersih’ dari lapak para PKL. Namun, baru-baru ini justru viral pemandangan lapak PKL ‘dadakan’ yang kembali muncul di kawasan tersebut.

Meski begitu, lapak PKL dadakan tersebut tak seperti sebelumnya yang kebanyakan berupa bangunan liar. Para pedagang tersebut kini tampak memanfaatkan motor hingga mobil untuk berjualan di sepanjang jalur Puncak.

Video penampakan para PKL yang berdagang dengan kendaraan roda dua dan empat itu pertama kali diunggah di akun TikTok @temacianjur. “Bangunan PKL hilang, terbitlah PKL roda dua dan roda empat,” tulis keterangan video akun tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pedagang menjajakan dagangannya dengan kendaraan yang terpikir di pinggir jalan jalur Puncak tersebut.

Mulai dari berdagang minuman, jajanan ringan, hingga makanan berat seperti bakso. Meski begitu, banyak juga pengendara yang terlihat mampir ke lapak PKL tersebut untuk membeli minuman hingga makanan untuk sekedar melepas penat dan mengganjal perut.