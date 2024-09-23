Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahukah Anda, Jenis Minuman Ini Bisa Sebabkan Anda Lebih Sering Digigit Nyamuk

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |07:08 WIB
Tahukah Anda, Jenis Minuman Ini Bisa Sebabkan Anda Lebih Sering Digigit Nyamuk
Gigitan Nyamuk. (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUKAH Anda jika aroma beberapa orang lebih menarik bagi nyamuk loh. Nyamuk biasa melacak mangsanya melalui penciuman, dan dengan menghampiri bau manusia di sekitar.

Thierry Lefevre menyebut, Anopheles gambiae (nyamuk yang menularkan malaria) akan lebih cepat menghapiri Anda jika Anda mengonsumsi minuman beralkohol. Dia pun melakukan percoba antara alkohol dan gigitan nyamuk.

Seperti yang dilaporkan National Geographic, Lefevre merekrut 43 pria dari Burkina Faso di Afrika Barat, lalu membawa mereka ke salah satu tenda luar ruangan yang disegel.

Pembasmi nyamuk

Satu tenda kosong, para relawan diminta untuk minum 1 liter air, tetapi di tenda kedua mereka disajikan 1 liter bir. Sebuah kipas mulai memompa udara dari setiap tenda, melalui berbagai tabung dan ke dalam tabung yang penuh dengan nyamuk.

Serangga-serangga itu kemudian harus membuat keputusan yang sangat sulit, yaitu memilih tenda mana yang paling menarik perhatian mereka. Dalam percobaan tersebut, Lefevre mencatat bahwa bau peminum bir, 15 menit setelah menenggak satu liter bir, meningkatkan proporsi nyamuk yang cenderung terbang ke dalam tabung sebanyak 65 persen.

Sementara untuk mereka yang minum air tidak berpengaruh, begitu pula bau tenda yang ditempati sebelum penghuninya mulai minum. Namun, apa yang membuat orang yang minum bir begitu menarik bagi nyamuk?

 

Halaman:
1 2
      
