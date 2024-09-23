4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria

RAMBUT yang mulai menipis dengan garis rambut (hairline) yang semakin terlihat surut karena menipisnya rambut, tak dipungkiri memang jadi salah satu masalah rambut yang dialami banyak pria.

Masalah rambut yang menipis hingga bikin botak ini, tak hanya dialami oleh pria paruh baya tapi juga bisa dialami oleh para pria yang masih muda loh! Rambut menipis on the way botak ini memang sangat menganggu dan bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.

Tenang, jika Anda salah satu yang mengalaminya, ada beberapa solusi sederhana yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Dilansir dari Mens Health, Senin (23/9/2024) berikut paparan empat tips efektif untuk memberikan tampilan yang lebih penuh dan alami pada rambut yang menipis.

1. Model potongan yang tepat: Potongan rambut yang sesuai adalah langkah pertama yang harus diambil. Semakin pendek potongannya, semakin baik terutama di bagian samping. Memotong rambut lebih pendek di samping dapat membantu menyamarkan area yang lebih tipis di bagian atas kepala, yang biasanya lebih terlihat mencolok.

Foto: Freepik

2. Pilih gaya rambut pas: Direkomendasikan pengaplikasian penggunaan belahan samping untuk menyamarkan garis rambut yang makin surut.