HOME WOMEN BEAUTY

ISAGO Buka Pop-Up Store Baru di PIK Avenue, Hadirkan Koleksi Pendant Eksklusif Ramah Lingkungan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:27 WIB
BRAND  perhiasan berlian lab-grown, ISAGO mengumumkan pembukaan pop-up store terbaru di Mall PIK Avenue, lantai Ground Floor. Pop-up store ini telah dibuka sejak tanggal 6 September hingga 6 Oktober 2024, dan menawarkan pengalaman belanja eksklusif bagi para pencinta perhiasan berkualitas tinggi.

Pembukaan ini mengikuti kesuksesan pop-up store sebelumnya di Ashta District 8 dan Senayan City. Pembukaan Pop Up Store ini juga turut dihadiri sejumlah Key Opinion Leaders (KOL) ternama, yang mendapat kesempatan istimewa untuk melihat lebih dekat koleksi terbaru Pendant dari ISAGO. 

Okki Priskila, Marketing Manager ISAGO, mengungkapkan bahwa exclusive preview ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia ISAGO yang telah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap koleksi pendant terbaru.

“Koleksi ini menghadirkan nuansa ceria dan playful, namun tetap mempertahankan sentuhan elegan khas ISAGO,” kata Okki.

“Kami memberikan kesempatan kepada pelanggan loyal untuk mendapatkan akses pertama dan pengalaman eksklusif terhadap koleksi ini di Pop-Up Store PIK Avenue,” tambahnya.

Isago

Melalui  Pop Up Store ini, ISAGO juga menampilkan enam desain ikonis Flower Pendant, Smiley Flower Pendant, Mushroom Pendant, Rainbow Pendant,

Olive Pendant, dan Butterfly Pendant, yang masing-masing tersedia dalam tiga pilihan warna mewah yakni Rose Gold, Yellow Gold, dan White Gold.

 

