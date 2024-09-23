Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Dokter Tirta Ubah Mie Instan Jadi Makanan yang Bergizi, Yuk Dicoba!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:00 WIB
Cara Dokter Tirta Ubah Mie Instan Jadi Makanan yang Bergizi, Yuk Dicoba!
Cara konsumsi mie instan agar lebih bergizi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MIE instan merupakan salah satu makanan yang begitu disukai orang Indonesia. Rasanya yang lezat dan mudah dibuat menjadikan mie instan begitu populer dan makin dikembangkan dengan berbagai varian. Namun, makanan cepat saji ini sering kali dianggap tak menyehatkan dan bisa berdampak buruk untuk kesehatan.

Banyak masyarakat meyakini ada sejumlah zat dan kandungan yang berbahaya di dalam mi instan bila terlalu sering mengonsumsinya. Hal ini pun menjadi perhatian bagi dr. Tirta Mandira Hudhi. Dia mengungkap bahwa mie instan tak begitu membahayakan seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

“Siapa yang bilang mi instan bahaya, kalau kamu makan mi instan terus-terusan selama 10 tahun dan sehari 10 bungkus, ya, tensimu akan naik,” kata dr. Tirta dari akun TikTok, @miliardermudaindonesia, dikutip Senin (23/9/2024).

Dokter Tirta mengatakan mengonsumsi mie instan selagi tidak terlalu banyak dan dalam waktu lama tidak menyebabkan risiko kesehatan yang signifikan. Namun, yang perlu dipahami adalah mi instan adalah makanan yang minim gizi.

Mie Instan

Halaman:
1 2
      
