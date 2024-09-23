Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Tirta Sebut Mie Instan Tidak Berbahaya, Ajarkan Cara Mengonsumsinya agar Jadi Makanan Bergizi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:39 WIB
Dokter Tirta Sebut Mie Instan Tidak Berbahaya, Ajarkan Cara Mengonsumsinya agar Jadi Makanan Bergizi
Tips mengonsumsi mie instan ala Dokter Tirta. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MIE instan menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Selain harganya murah dan mudah untuk dibuat, makanan ini memiliki cita rasanya sayang sangat lezat.

Makanan ini dapat dikonsumsi oleh segala jenis usia. Meski demikian banyak yang kerap mengaitkan mie instan terhadap bahayanya untuk kesehatan. Terutama, jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Baru-baru ini ramai pernyataan Dokter Tirta yang mengaku tidak sepakat jika mie instan disebut berbahaya. Alih-alih menyebutnya ‘berbahaya’, Dokter Tirta justru menilai, mie instan lebih tepat disebut makanan yang tidak bergizi.

Dia bahkan mempertanyakan literatur atau jurnal yang memang bisa membuktikan bahwa mie instan memang benar-benar berbahaya bagi kesehatan seperti yang selama ini diklaim.

Mie Instan

“Siapa yang bilang mie instan berbahaya? Saya tantang, suruh ada jurnalnya. Suruh kasih jurnalnya. Apa yang mengatakan mie instan berbahaya?,” ujar Dokter Tirta, melansir Podcast Samuel Christ.

“Bahayanya harus jelas. Apakah kamu makan mie instan 50 hungkus per hari?,” katanya.

Dokter Tirta menilai, masyarakat sebenarnya banyak yang salah kaprah karena mengganggap mie instan sama bahayanya dengan racun. Padahal, berdasarkan penelitian, mie instan justru bisa jadi makanan yang bergizi jika dimakan menggunakan tambahan sayur dan protein seperti daging atau telur.

Bahkan, berdasarkan penelitian yang dia baca juga, Dokter Tirta menyebut bahwa campuran sayur-sayuran dan beberapa tambahan makanan mengandung protein tersebut bisa mengurangi dampak buruk pengawet yang terkandung dalam mie instan.

“Nah yang jadi masalah adalah, kita tuh memandang makanan tuh berbahaya kaya racun. Mie instan ini tujuannya digunakan untuk survival,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement