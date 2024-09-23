Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sukses Turunkan Berat Badan 158 kg, Pria Ini Malah Harus Siapkan Uang Rp3 Miliar

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |12:42 WIB
Sukses Turunkan Berat Badan 158 kg, Pria Ini Malah Harus Siapkan Uang Rp3 Miliar
Sukses Turunkan Berat Bada 158 Kilogram, Pria Ini Malah Harus Siapkan Uang Rp3,9 Miliar, (Foto: Jam Press)
Seorang pria berhasil menurunkan berat badannya hingga 158 kilogram, namun kini ia harus menyiapkan uang 230.000 euro atau setara Rp3,9 miliar. Iya uang tersebut digunakan untuk operasi membuang kulit yang tersisa di tubuhnya.

Cole Prochaska sebelumnya memiliki berat badan sekira 266,7 kilogram. Ia diketahui sering mengonsumsi makanan cepat saji, dan dua liter soda setiap hari hingga ukuran pakaian mencapai sangat besar.

Keputusan Cole untuk mengubah hidupnya muncul setelah ia merasa takut didiagnosis diabetes pada tahun 2021. Ketika hubungan dengan pacaranya selama tujuh tahun juga berakhir, ia merasa cukup dan memutuskan untuk mengambil Langkah bijak untuk sebuah perubahan.

“Saya berusaha menyelamatkan hubungan saya dengan menurunkan berat badan, tetapi pada akhirnya, saya justru menyelamatkan diri saya sendiri. Banyak anggota keluarga saya yang menderita diabetes, dan saya tidak ingin mengikuti jejak mereka,” kata Cole seperti dikutip What The Jam, Senin (23/9/2024).

“Saya tidak igin berakhir dengan diabetes atau meninggalkan dunia ini sebagai orang yang lucu tetapi tidak menjaga kesehatan saya,” lanjutnya.

Proses Cole dalam menurunkan berat badan dilakukan secara bertahap dengan mengurangi konsumsi minuman manis dan makanan cepat saji, serta mulai berjalan secara rutin. Ia juga mulai melakukan Latihan seluruh tubuh dan pengencangan otot.

Namun ia menekankan bahwa keberhasilannya dalam menurunkan berat badan tidak lepas dari dukungan teman dan keluarganya yang selalu percaya padanya.

“Saya mulai bergerak dan berjalan lebih banyak setiap hari. Saya memperbaiki pola makan saya, berhenti mengemil keripik dan coklat, serta mengurangi roti dan gula.”

