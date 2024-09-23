Nikita Mirzani Ketagihan Makan Siomay Harga Rp160 Ribu di PIK

DI tengah-tengah kisruh pemberitaannya dengan sang anak, konten Nikita Mirzani ketika mencoba salah satu spot makan siomay nan lezat di kawasan PIK, Jakarta Utara baru-baru ini kembali mencuat ke publik.

Dalam konten video yang diunggah di akun TikToknya, @nikitamirzanimawardi17, ia tiba-tiba penasaran dengan salah satu penjual siomay yang tengah berjualan di pinggir jalan dengan gerobak motornya.

Bagaimana tidak, pasalnya, penjual siomay gerobakan itu tampak dikerumuni pembeli yang mayoritas datang menggunakan mobil. Mereka rela antre untuk bisa mencicipi sepiring siomay yang bernama ‘Siomay Yotro Moro’ itu.

“Nah ini dia nih siomay. Buset tahunya gede banget. Gede-gede banget guys,” ujar Nikita, dalam konten videonya, sambil memesan sebanyak 4 porsi siomay.

Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17

Nikita lantas mulai melahap sepiring siomay yang disajikan di atas piring berlapis kertas minyak tersebut. Usut punya usut, harga siomay tersebut terbilang cukup mahal daripada siomay abang-abang pada umumnya. Sebab, satu buah siomaynya, dihargai Rp10.000

Meski begitu, Nikita menyebut, harga tersebut sesuai dengan kelezatan yang ditawarkan siomay tersebut, mengingat memiliki ukuran yang besar, kenyal, dan memang rasa ikan tenggirinya cukup dominan.

Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17

“Ayo kita cobain. Ini tuh kenyal ya. Emang sensasinya kalau makan siomay mahal beda ya,” katanya.