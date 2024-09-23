Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nikita Mirzani Ketagihan Makan Siomay Harga Rp160 Ribu di PIK

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:27 WIB
Nikita Mirzani Ketagihan Makan Siomay Harga Rp160 Ribu di PIK
Nikita Mirzani Ketagihan Makan Siomay Harga Rp160 Ribu di PIK (Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17)
A
A
A

DI  tengah-tengah kisruh pemberitaannya dengan sang anak, konten Nikita Mirzani ketika mencoba salah satu spot makan siomay nan lezat di kawasan PIK, Jakarta Utara baru-baru ini kembali mencuat ke publik.

Dalam konten video yang diunggah di akun TikToknya, @nikitamirzanimawardi17, ia tiba-tiba  penasaran dengan salah satu penjual siomay yang tengah berjualan di pinggir jalan dengan gerobak motornya.

Bagaimana tidak, pasalnya, penjual siomay gerobakan itu tampak dikerumuni pembeli yang mayoritas datang menggunakan mobil. Mereka rela antre untuk bisa mencicipi sepiring siomay yang bernama ‘Siomay Yotro Moro’ itu.

“Nah ini dia nih siomay. Buset tahunya gede banget. Gede-gede banget guys,” ujar Nikita, dalam konten videonya, sambil memesan sebanyak 4 porsi siomay.

Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17
Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17

Nikita lantas mulai melahap sepiring siomay yang disajikan di atas piring berlapis kertas minyak tersebut. Usut punya usut, harga siomay tersebut terbilang cukup mahal daripada siomay abang-abang pada umumnya. Sebab,  satu buah siomaynya, dihargai Rp10.000  

Meski begitu, Nikita menyebut, harga tersebut sesuai dengan kelezatan yang ditawarkan siomay tersebut, mengingat memiliki ukuran yang besar, kenyal, dan memang rasa ikan tenggirinya cukup dominan.

Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17
Foto: TikTok @nikitamirzanimawardi17

“Ayo kita cobain. Ini tuh kenyal ya. Emang sensasinya kalau makan siomay mahal beda ya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192787//inara_rusli-j9fu_large.jpg
Dituding Gadaikan BPKB Mobil Anak Tanpa Izin, Inara Rusli: Kesepakatan Dua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/624/3192850//guru-5VUb_large.jpg
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192761//viral-rnZz_large.jpg
Viral! Wanita Ini Lebih Memilih Gaji Rp16 Juta per Minggu Seumur Hidup Ketimbang Menang Lotre Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192748//viral-B4IT_large.jpg
Viral Sekelompok Orang Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192771//gilang_dirga-PuWv_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Gilang Dirga Meninggal Dunia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192706//tiara_savitri-uyOf_large.JPG
Mulan Jameela Bangga Putrinya Diterima Kuliah di Luar Negeri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement