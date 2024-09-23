Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:50 WIB
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Resep Batagor. (Foto: Cookpad)
A
A
A

BATAGOR merupakan makanan yang kerap dikonsumsi sebagai camilan. Batagor pun kerap dijajakan di sekitar sekolahan terutama sekolah dasar (SD)

Berikut resep dan cara mudah membuat batagor, seperti dilansir dari akun Cookpad Reka, @rekadst.

Bahan Utama :
2 buah tahu kuning
150 gram tepung terigu
150 gram tepung tapioka
Secukupnya air

Bumbu halus :
2 siung bawang putih
Secukupnya merica
Secukupnya garam
Kaldu bubuk (optional)

Bumbu kacang :
100 gram kacang tanah
2 butir gula jawa
2 buah cabai keriting
7 buah  cabai rawit
1/2 ruas kencur
2 lembar daun jeruk
1 sdm gula pasir
Secukupnya air
Secukupnya minyak

Cara Membuat
1. Pertama, buat bumbu halus terlebih dahulu. Lalu didihkan air dalam panci secukupnya
2. Jika air sudah mendidih, masukkan bumbu halus. Aduk rata. Tunggu hingga mendidih lagi. Matikan api
3. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu dan tapioka, aduk rata. 
4. Tambahkan air bumbu halus. Lalu, aduk kembali. 
5. Masukkan tahu. Tekan-tekan agar tahu agak hancur. Aduk lagi hingga tercampur rata
6. Panaskan minyak. Jika minyak sudah panas, ambil sedikit adonan dengan sendok, lalu goreng. Lakukan hingga habis.
7. Bumbu kacang : goreng kacang bersama dengan cabai hingga kacang matang. 
8. haluskan kacang dan cabe, tambah gula jawa, kencur, dan daun jeruk 
9. Tumis bumbu yang telah dihaluskan tersebut. Beri gula pasir. Masak hingga matang
6. Batagor siap dihidangkan dengan bumbu kacang.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
