Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD

BATAGOR merupakan makanan yang kerap dikonsumsi sebagai camilan. Batagor pun kerap dijajakan di sekitar sekolahan terutama sekolah dasar (SD)

Berikut resep dan cara mudah membuat batagor, seperti dilansir dari akun Cookpad Reka, @rekadst.

Bahan Utama :

2 buah tahu kuning

150 gram tepung terigu

150 gram tepung tapioka

Secukupnya air

Bumbu halus :

2 siung bawang putih

Secukupnya merica

Secukupnya garam

Kaldu bubuk (optional)

Bumbu kacang :

100 gram kacang tanah

2 butir gula jawa

2 buah cabai keriting

7 buah cabai rawit

1/2 ruas kencur

2 lembar daun jeruk

1 sdm gula pasir

Secukupnya air

Secukupnya minyak

Cara Membuat

1. Pertama, buat bumbu halus terlebih dahulu. Lalu didihkan air dalam panci secukupnya

2. Jika air sudah mendidih, masukkan bumbu halus. Aduk rata. Tunggu hingga mendidih lagi. Matikan api

3. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu dan tapioka, aduk rata.

4. Tambahkan air bumbu halus. Lalu, aduk kembali.

5. Masukkan tahu. Tekan-tekan agar tahu agak hancur. Aduk lagi hingga tercampur rata

6. Panaskan minyak. Jika minyak sudah panas, ambil sedikit adonan dengan sendok, lalu goreng. Lakukan hingga habis.

7. Bumbu kacang : goreng kacang bersama dengan cabai hingga kacang matang.

8. haluskan kacang dan cabe, tambah gula jawa, kencur, dan daun jeruk

9. Tumis bumbu yang telah dihaluskan tersebut. Beri gula pasir. Masak hingga matang

6. Batagor siap dihidangkan dengan bumbu kacang.

(Martin Bagya Kertiyasa)