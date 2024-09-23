Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian

Pramono Putra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:24 WIB
Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian
Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian
A
A
A

Di Sidoarjo, Jawa Timur sebuah kedai  sederhana viral dan diburu para pecinta kuliner. Pasalnya  kedai ini menyajikan es bubur punokawan yang terdiri dari ketan hitam dengan campuran toping yang menggugah selera.

Sajian bubur ketan hitam ini tak biasa. Karena ada tambahan es krim,  susu,  Nangka,  durian dan juga santan.  Ditengah cuaca panas,  es bubur punokawan di kedai sederhana/ di kawasan Desa Kenongo Tulangan, Sidoarjo, ini pun menjadi favorit warga sekitar.

Sajian es bubur ini pun memiliki rasa lezat dan nikmat bagi siapapun penikmatnya. Untuk menu special, seluruh topping atau campuran ini disajikan dalam satu mangkok  sesuai selera pengunjung.

Dibuka sejak 2019, kedai Es Bubur Punokawan ini kerap diserbu warga apalagi saat siang hari. Dalam sehari sedikitnya 100 porsi es bubur ludes terjual.

Nah,  bagi anda yang tertarik dan penasaran dengan Es Bubur Punokawan,  anda bisa mampir dan menikmatinya di kedai Es Bubur Punokawan, Kawasan Desa Kenongo Tulangan-Sidoarjo.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
