MOCHI salah satu jajanan yang jadi favorit banyak orang. Belum lama ini, jajanan tersebut viral setelah beberapa konten kreator membuat video mengenai mochi yang hits di Korea Selatan.
Bukan menggunakan isian kacang, menariknya mochi viral Korea Selatan ini menggunakan isian buah. Tentu saja ada perpaduan rasa manis dan segar dari buah asli tersebut.
Tak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan untuk mencicipi mochi viral tersebut, Anda bisa membuat sendiri di rumah lho. Cara membuatnya pun sangat mudah. Berikut resep mochi viral ala jajan kaki lima Korea Selatan, seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.
Bahan adonan mochi
200 gram tepung ketan putih
150 gram gula pasir
30 gram krimer bubuk
300 mililiter air
50 mililiter minyak
¼ sendok teh garam
½ sendok teh vanili bubuk
Bahan isian:
30 gram mentega tawar/margarin
40 gram tepung terigu protein sedang
20 gram cokelat bubuk
35 gram gula pasir
100 gram krimer bubuk
150 gram air
120 gram compound milk chocolate, cincang