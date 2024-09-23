Resep Mochi Viral Jajanan Korea Selatan, Mudah Dibuat

MOCHI salah satu jajanan yang jadi favorit banyak orang. Belum lama ini, jajanan tersebut viral setelah beberapa konten kreator membuat video mengenai mochi yang hits di Korea Selatan.

Bukan menggunakan isian kacang, menariknya mochi viral Korea Selatan ini menggunakan isian buah. Tentu saja ada perpaduan rasa manis dan segar dari buah asli tersebut.

Tak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan untuk mencicipi mochi viral tersebut, Anda bisa membuat sendiri di rumah lho. Cara membuatnya pun sangat mudah. Berikut resep mochi viral ala jajan kaki lima Korea Selatan, seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan adonan mochi

200 gram tepung ketan putih

150 gram gula pasir

30 gram krimer bubuk

300 mililiter air

50 mililiter minyak

¼ sendok teh garam

½ sendok teh vanili bubuk

Bahan isian:

30 gram mentega tawar/margarin

40 gram tepung terigu protein sedang

20 gram cokelat bubuk

35 gram gula pasir

100 gram krimer bubuk

150 gram air

120 gram compound milk chocolate, cincang