Tak Selalu Ketombe, Ini Masalah Rambut Lain yang Sebabkan Kulit Kepala Rontok

KETOMBE memang sangat mengganggu, selain membuat kepala gatal ketombe yang kerap jatuh di pakaian membuat kita minder. Tapi tidak semua masalah kulit kepala itu adalah ketombe loh.

Kulit kepala yang teriritasi, merah, dan bersisik sering disalahartikan sebagai ketombe, padahal itu bisa jadi merupakan tanda psoriasis kulit kepala.

Dokter kulit dan ahli bedah transplantasi rambut di Klinik SkinQure di Saket, New Delhi, Dr. BL Jangid mengatakan psoriasis kulit kepala adalah penyakit peradangan autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel kulit yang sehat sehingga menyebabkan pertumbuhan sel-sel kulit menjadi cepat.

"Produksi sel kulit yang berlebihan ini menyebabkan bercak merah dan gatal yang ditutupi sisik putih keperakan. Sebaliknya, ketombe biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang berlebihan atau reaksi terhadap produk perawatan kulit rambut dan bukan disebabkan oleh masalah sistem kekebalan tubuh," tuturnya seperti dilansir dari situs Hindustan Times.

Dia menjelaskan, menghilangkan psoriasis kulit kepala lebih rumit dibandingkan menghilangkan ketombe biasa. Memang benar, psoriasis kulit kepala juga memiliki komponen genetik yang kuat. Berkonsultasi dengan dokter spesialis psoriasis kulit kepala dapat membantu Anda menemukan pilihan pengobatan yang tepat.

Dijelaskannya, perbedaan psoriasis kulit kepala dan ketombe adalah psoriasis kulit kepala tampak berupa bercak merah meradang yang ditutupi sisik tebal berwarna keperakan, sedangkan ketombe biasanya muncul di bawah kulit.

Pada psoriasis kulit kepala, kulit mungkin lebih tebal dengan kilau putih atau keperakan, sedangkan ketombe lebih tipis dan lebih berpigmen. Shivani Yadav (MBBS, MD DVL), dokter kulit dan pendiri Skin Avenue Dermatology Clinic di Gurugram, menjelaskan penyebab psoriasis kulit kepala adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menargetkan sel-sel kulit yang sehat, mempercepat siklusnya.