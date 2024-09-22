Pernikahan Nino RAN Bikin Heboh Netizen, Groomsmen dan Bridesmaid Ada 90 Orang Lebih

PENYANYI Anindyo Baskoro alias Nino Kayam tengah berbahagia usai resmi menikah dengan sang pujaan hati, Dhabitannisa Auni. Pernikahan personel grup musik RAN ini menjadi sorotan publik lantaran dihadiri para rekan selebritis yang merupakan penyanyi ternama Tanah Air.

Salah satunya yang jadi sorotan publik ialah para groomsmen dan bridesmaid di pernikahan Nino dan Dhabitannisa ini. Sederet musisi ternama seperti Vidi Aldiano, Bunga Citra Lestari, Yura Yunita hingga Afgan turut hadir sebagai groomsmen dan bridesmaid Nino dan sang istri.

“You’ll never walk alone,” tulis Nino.

Para groomsmen dan bridesmaid di pernikahan Nino RAN ini kompak mengenakan baju adat khas Jawa yang memesona. Para wanita mengenakan seragam kebaya dengan warna hijau elegan. Sedangkan para pria juga mengenakan beskap dengan warna antara hijau, putih hingga kuning.

Lewat postingan ini, Nino dan sang istri berfoto bersama para groomsmen dan bridesmaid mereka. Terlihat foto tersebut begitu memukau dan elegan dengan nuansa adat Jawa.

Tak sampai di situ, warganet juga dibuat salfok dengan banyaknya anggota groomsmen dan bridesmaid di pernikahan Nino. Total teman-teman Nino dan Dhabitannisa yang menjadi bridesmaid dan groomsmen diketahui mencapai lebih dari 90 orang dan didominasi para musisi ternama Indonesia.