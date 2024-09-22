Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak Seorang Perempuan Selundupkan Cilok ke dalam Bioskop, Disembunyikan di Tempat Tak Terduga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |10:00 WIB
Momen Kocak Seorang Perempuan Selundupkan Cilok ke dalam Bioskop, Disembunyikan di Tempat Tak Terduga
Momen kocak perempuan selundupkan cilok ke dalam bioskop. (Foto: TikTok @tmirzky)
A
A
A

NONTON bioskop adalah salah satu kegiatan menyenangkan yang banyak dilakukan oleh hampir semua orang. Biasanya banyak orang yang nonton bioskop bersama keluarga, pasangan, maupun teman.

Saat nonton bioskop sendiri sudah ada aturan tidak boleh membawa makanan dari luar. Namun masih ada saja penonton nakal yang nekat membawa makanan sendiri. Seperti sebuah video yang dibagikan oleh akun TikTok @tmirzky. Dia menunjukkan momen kocak saat temannya menyelundupkan cilok ke dalam bioskop. 

Alih-alih menyimpan di dalam tas atau baju, perempuan tersebut justru menyimpannya di balik hijab belakang.

"Tips pengen makan cilok tapi mau nonton bioskop," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip Minggu (22/9/2024).

Dalam video tersebut terlihat seorang wanita memakai knit warna krem dan hijab coklat susu. Saat duduk di bangku bioskop, perempuan tersebut tampak membuka ikatan hijabnya.

Rupanya dia ingin mengambil cilok yang disimpan di bagian kepala belakang. Sekilas tidak terlihat adanya cilok di bagian belakang kepala, karena yang terlihat seperti kunciran yang memberi volume pada hijabnya.

Momen kocak perempuan selundupkan cilok ke dalam bioskop. (Foto: TikTok @tmirzky)
Momen kocak perempuan selundupkan cilok ke dalam bioskop. (Foto: TikTok @tmirzky)

Kejadian tersebut membuat sang perekam dan temannya tertawa. Dia tak menyangka ide kocak dari temannya itu saat menyelundupkan makanan. Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 4,5 juta akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

