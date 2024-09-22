Viral Benzoyl Peroxide Disebut Bisa Hilangkan Bau Ketiak, Mitos atau Fakta?

BAU ketiak merupakan salah satu masalah yang cukup menganggu aktivitas sehari-hari. Mulai dari kenyamanan, hingga bisa mengurangi kepercayaan diri.

Beberapa orang yang memiliki masalah bau badan kerap melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Namun, ada salah satu cara anti mainstream yang belakangan sempat viral, yakni dengan menggunakan Benzoyl Peroxide.

Lantas, benarkah, menggunakan produk dengan bahan satu itu bisa mengatasi masalah bau badan atau bau ketiak secara khusus? Benzoyl Peroxide merupakan kandungan yang selama ini dipercaya bermanfaat untuk mengatasi masalah kulit, tepatnya dalam mengatasi masalah jerawat.

Bau ketiak atau body odor sendiri disebabkan oleh gabungan dari menumpuknya bakteri dan keringat yang ada di badan.

Dilansir dari Cleveland Clinic, Minggu (23/9/2024) bau badan itu sendiri juga bisa berubah berdasarkan kondisi hormonal, makanan yang dikonsumsi, adanya infeksi, pengobatan, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Lantas, mengapa benzoyl peroxide bisa digunakan untuk atasi bau ketiak? Pada dasarnya, bahan aktif ini memang memiliki kemampuan untuk mengurangi bakteri yang ada di kulit. Bukan hanya bakteri penyebab jerawat, namun juga bakteri penyebab bau badan, terutama di area ketiak.