HOME WOMEN BEAUTY

5 Kegunaan Loose Powder untuk Kulit Berminyak

MNC Portal , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |11:31 WIB
5 Kegunaan Loose Powder untuk Kulit Berminyak, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Menjaga tampilan wajah agar tetap segar dan bebas kilap sepanjang hari memang sulit. Loose powder atau bedak tabur dipercaya ampuh untuk mengontrol minyak berlebih, menjaga tampilan makeup lebih tahan lama, sekaligus memberikan hasil akhir yang halus. 

Berikut adalah beberapa kegunaan loose powder untuk kulit berminyak:

1. Mengurangi Kilap Seharian

Loose powder dapat digunakan tidak hanya setelah makeup, tetapi juga sepanjang hari untuk mengurangi kilap berlebih. Bawa loose powder untuk touch-up di siang hari, terutama di area yang mudah berminyak. Dengan begitu, kalian bisa memastikan wajah tetap bebas kilap tanpa perlu menambahkan lapisan makeup tebal.

2. Cocok untuk Teknik Baking

Teknik baking merupakan trik makeup yang sering digunakan oleh pemilik kulit berminyak untuk membuat makeup lebih tahan lama. Teknik ini melibatkan penggunaan loose powder dalam jumlah banyak pada area yang sering berminyak, seperti bawah mata, hidung, dan dagu. Setelah beberapa menit, bedak yang tersisa disapu menggunakan brush, meninggalkan hasil akhir yang matte dan halus. Teknik ini tidak hanya mengontrol minyak, tetapi juga mencerahkan area yang di-bake, sehingga wajah terlihat lebih segar.

3. Mengontrol Minyak Berlebih

Kulit berminyak biasanya menghasilkan sebum berlebih, terutama di area T-zone yaitu dahi, hidung, dan dagu, yang sering kali membuat wajah terlihat mengkilap. Loose powder dapat menyerap minyak berlebih pada permukaan kulit, sehingga memberikan tampilan wajah yang lebih matte dan bebas kilap sepanjang hari. Dengan mengaplikasikan loose powder setelah foundation atau BB cream, minyak berlebih dapat dikontrol, sehingga makeup tidak gampang luntur.

 

Halaman:
1 2
      
