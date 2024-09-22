Tips Penggunaan Skincare yang Tepat Atasi Kulit Kusam Akibat Polusi

Polusi udara yang semakin meningkat, tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan tubuh, tetapi juga pada kulit wajah. Ini membuat kulit menjadi kusam, kehilangan kelembabannya, dan menimbulkan berbagai masalah kulit lainnya.

Penggunaan skincare dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi kulit kusam. Berikut skincare yang tepat untuk permasalahan kulit kusam:

1. Moisturizer : Pengunci Kelembaban dan Perlindungan Ekstra

Gunakan Soulyu Barrier Brightening Moisturizer untuk Moist 24 ™️ 0,5%, White Gen ™️ 2%, Alpha Arbutin 2%, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo yang dapat mengunci kelembaban kulit kalian hingga 24 jam. Ini membuat kulit terasa lebih kenyal, lebih sehat, dan cerah secara merata.

2. Facial Wash : Pembersih Sisa Polusi