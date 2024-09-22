Tes Darah Sederhana Bisa Merevolusi Perawatan pasien Multiple Sclerosis, Ini Penjelasannya

PENELITIAN terbaru menunjukkan bahwa tes darah sederhana dapat merevolusi perawatan bagi pasien multiple sclerosis (MS) dan mencegah kecacatan. Temuan ini mengungkapkan bahwa penanda dalam darah dapat memprediksi perkembangan penyakit serta efektivitas pengobatan yang akan diberikan.

Apa itu Multiple Sclerosis?

Merangkum dari Dailymail, Senin (23/9/2024) multiple sclerosis adalah penyakit yang melemahkan dan memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Mengakibatkan gejala seperti masalah mobilitas, kehilangan memori, dan kelelahan. Saat ini ada dua jenis utama MS, diantaranya:

1. Relapsing Remitting: Gejala datang dan pergi.

2. Primary Progressive: Gejala terus memburuk tanpa periode remisi, membuat penderita menjadi cacat.