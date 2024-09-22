Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makan Buah Sebelum Tidur Aman bagi Kesehatan?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |18:00 WIB
Makan Buah Sebelum Tidur Aman bagi Kesehatan?
Amankah mengonsumsi buah sebelum tidur? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KADANG seseorang akan mengonsumsi buah untuk mengganjal rasa lapar. Bahkan tak jarang banyak orang yang mengonsumsi buah sebagai pengganti nasi di malam hari. Namun, apakah aman mengonsumsi buah sebelum tidur?

Terkait hal tersebut, Nutrisionis, Vania S. Gz menjelaskan bahwa buah-buahan, khususnya apel menjadi pengganti snacking yang sangat baik karena nutrisi dan kandungan flavonoid yang dimilikinya.

“Manfaat makanan yang mengandung flavonoid dapat mengurangi risiko berbagai penyakit, mulai dari diabetes, hingga kanker,” ujar Vania kepada Okezone.

Namun banyak informasi yang menyebut makan makan buah di malam hari khususnya sebelum tidur, buruk bagi kesehatan, karena bisa bikin gemuk atau menurunkan kualitas tidur.

Lantas apakah hal itu benar?

Vania menjelaskan konsumsi buah sebelum tidur tidak dianjurkan karena dikhawatirkan dapat membuat insulin meningkat.

Buah buahan

