HOME WOMEN HEALTH

Hari Paru Sedunia 2024 Usung Tema Clean Air and Healthy Lungs for All, Ini Alasannya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |06:00 WIB
Hari Paru Sedunia 2024 Usung Tema Clean Air and Healthy Lungs for All, Ini Alasannya
Haru Paru Sedunia 2024. (Foto: Freepik.com)
HARI Paru Sedunia diperingati pada 25 September setiap tahunnya. Tema Hari Paru Sedunia tahun ini adalah 'Clean Air and Healthy Lungs for All', atau Udara Bersih dan Paru Sehat untuk Semua.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 2024, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada beberapa alasan kenapa tema ini dipilih.

"Pertama, di dunia setiap tahunnya ada 7 juta orang meninggal berkaitan dengan berbagai penyakit yang berhubungan dengan polusi udara, seperti PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik), kanker paru dan penyakit infeksi paru," katanya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Senin (23/9/2024)

Selain itu alasan kedua dipilihnya tema tersebut lantaran udara yang tercemar adalah ancaman kesehatan universal, akan berdampak pada kesehatan semua yang menghirupnya, dari bayi sampai lanjut usia. Alasan ketiga karena data dunia menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen penduduk dunia hidup didaerah yang kadar polutannya melebihi standar sehat dari World Health Organization (WH0).

Paru-paru

