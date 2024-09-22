Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Sekadar Menghibur, Sandiaga Sebut Festival Musik Potensial Buka Lapangan Kerja

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |21:11 WIB
Tak Sekadar Menghibur, Sandiaga Sebut Festival Musik Potensial Buka Lapangan Kerja
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno menyebut, industri kreatif terutama subsektor musik memiliki peran penting bagi ekonomi Indonesia. 

Di wilayah penyelenggara festival musik misalnya, dampak positif yang terasa seperti terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur pariwisata

Hal itu dikatakan Sandiaga dalam acara MICE to Meet You bertajuk 'Road to Festival Karya Musik Komunitas 2024' di Club House Club House RSJ Marzoeki Mahdi Heritage Golf Field Bogor, Minggu (22/9/2024).

Industri musik dalam bentuk festival, lanjut Sandi, punya dampak turunan yang tinggi dalam membuka lapangan kerja mulai dari kuliner juga pekerja ekonomi kreatif lain seperti pekerja panggung, penyewaan alat musik, pegiat media social, staf penjualan tiket, tenaga keamanan, dan lainnya.

Pada tahun 2020, subsektor musik berhasil memberikan kontribusi sebesar hampir Rp6 triliun dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Pemerintah juga menargetkan subsektor musik dapat menyerap sebanyak 70.000 tenaga kerja.

"Pemerintah terus mendorong dan mendukung pengembangan industri musik Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung hilirisasi musik seperti program pemasaran untuk memperkuat ekosistem musik, penyelenggaraan event musik hingga digitalisasi perizinan event," ujarnya.

Acara MiCE to Meet You 'Road to Festival Karya Musik Komunitas 2024' juga menghadirkan diskusi soal pengembangan manajemen industri musik dan rekaman untuk anak komunitas di Indonesia. 

Diskusi diikuti oleh Menparekraf Sandiaga, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor Iceu Pujiati, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perwakilan Direktorat Pelatihan dan Pemberdayaan FESMI Putri Putri Siahaanz Koordinator Akademik Unisadhuguna International College (UIC) Irman F. Saputra dan Direktur RSJ Marzoeki Mahdi Heritage Golf Field Bogor Nova Riyanti Yusuf.

 

