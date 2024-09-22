Sandiaga Uno: Produk Halal Positif bagi Pengembangan Ekonomi Umat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Halal Network International (HNI) sebagai perusahaan bisnis multilevel marketing yang memiliki lebih dari 5 juta mitra di seluruh Indonesia. Juga telah berperan membantu peningkatan konsumsi produk kreatif halal dalam negeri.

Hal itu disampaikan Sandi dalam acara Milad ke-12 HNI di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (22/9/2024).

Sandi berujar bahwa data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat muslim menghabiskan sekitar 2,2 triliun dolar AS untuk konsumsi produk halal. Angka tersebut diprediksi akan meningkat menjadi 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2024.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Potensi ini didukung dengan populasi muslim dunia yang jumlahnya mencapai 1,8 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah.

"Oleh karena itu, pesatnya pertumbuhan penduduk muslim harus diikuti dengan produk-produk berbasis syariah, berbasis halal, yang bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi umat di Indonesia," kata dia.

Kehadiran HNI sebagai salah satu perusahaan produsen produk halal turut meningkatkan konsumsi dalam negeri. HNI mempunyai sederet produk halal yang banyak diminati masyarakat dari mulai pasta gigi, kopi, teh, madu, hingga sanitary pads.