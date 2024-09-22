Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno: Produk Halal Positif bagi Pengembangan Ekonomi Umat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |20:44 WIB
Sandiaga Uno: Produk Halal Positif bagi Pengembangan Ekonomi Umat
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Halal Network International (HNI) sebagai perusahaan bisnis multilevel marketing yang memiliki lebih dari 5 juta mitra di seluruh Indonesia. Juga telah berperan membantu peningkatan konsumsi produk kreatif halal dalam negeri.

Hal itu disampaikan Sandi dalam acara Milad ke-12 HNI di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (22/9/2024).

Sandi berujar bahwa data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat muslim menghabiskan sekitar 2,2 triliun dolar AS untuk konsumsi produk halal. Angka tersebut diprediksi akan meningkat menjadi 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2024.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Potensi ini didukung dengan populasi muslim dunia yang jumlahnya mencapai 1,8 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah.

"Oleh karena itu, pesatnya pertumbuhan penduduk muslim harus diikuti dengan produk-produk berbasis syariah, berbasis halal, yang bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi umat di Indonesia," kata dia.

Kehadiran HNI sebagai salah satu perusahaan produsen produk halal turut meningkatkan konsumsi dalam negeri. HNI mempunyai sederet produk halal yang banyak diminati masyarakat dari mulai pasta gigi, kopi, teh, madu, hingga sanitary pads.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183614//makan_bergizi-FBTO_large.jpg
1.500 SPPG Ditargetkan Punya Sertifikat Halal Hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183583//ritel-70GF_large.png
Sertifikat Halal Kini Jadi Kunci Penjualan Produk Indonesia di Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181738//halal-o1aS_large.jpg
Ingat! Sertifikat Halal Bukan Cuma Urusan Hukum, tapi Kepercayaan Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement