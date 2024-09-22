Festival Karya Musik Anak Komunitas 2025, Sandiaga Dorong Musisi Muda Unjuk Gigi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyosialisasikan 'Festival Karya Musik Anak Komunitas 2025' di Kota Bogor, Jawa Barat.

Acara ini sebagai upaya mendukung pertumbuhan musik tanah air dengan memberikan kesempatan bagi musisi muda untuk tampil di panggung yang lebih besar.

"Festival 'Kamu Aku' merupakan program unggulan kami yang tentunya ini memberdayakan para komunitas musik tanah air," ujar Sandi dalam MICE to Meet You Road to Festival Karya Musik Anak Komunitas 2024 di Clubhouse RSJMM Heritage Golf Field Bogor, Minggu (22/9/2024).

Festival 'Kamu Aku' merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memajukan industri musik Indonesia berbasis komunitas sehingga diharapkan industri musik dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pada penyelenggaraan Kamu Aku 2021, tercatat lebih dari 700 komunitas musik sebagai peserta. Serta pada tahun 2022 tercatat 419 komunitas. Hal ini membuktikan tingginya antusiasme komunitas musik tanah air untuk menampilkan karya terbaiknya.

Sandi melihat, kehadiran komunitas menjadi wadah aspirasi kreatif dari berbagai pelaku industri musik karenanya peran komunitas sangat strategis dan krusial dalam memperkuat kemajuan industri musik tanah air.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Namun, dalam perjalanannya peran komunitas masih dianggap tidak diperlukan oleh beberapa pelaku industri. Padahal, dengan bergabungnya di dalam suatu komunitas dapat menjadi jembatan dan mewadahi atas kendala yang seringkali dihadapi oleh pelaku industri musik seperti persoalan upah minimum para musisi, kontrak kerja musisi di kafe, hak cipta, hingga berbagi gagasan kreatif.

Merespons hal tersebut, mantan Ketua Kadin ini berupaya membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya komunitas. Karena, prinsip yang utama menurutnya adalah kolaborasi.

Di mana bergerak dan tumbuh bersama jauh lebih optimal dibandingkan bergerak secara individu. Ini juga diimplementasikan di dalam pemerintah, yang memerlukan peran pentahelix dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Masa depan musik dan ekonomi kreatif kita ada di tangan komunitas karena pemerintah enggak bisa bergerak sendiri, pemerintah butuh kreativitas tanpa batas dari komunitas," tuturnya.

Tahapan Festival Kamu Aku 2025 ini lebih komprehensif karena karya musik tidak hanya di submit saja, namun juga diproduksi dengan standar industri, didistribusikan secara digital, dan dikelola royaltinya, dan ditampilkan dalam konser besar.