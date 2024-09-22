Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Festival Karya Musik Anak Komunitas 2025, Sandiaga Dorong Musisi Muda Unjuk Gigi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |20:36 WIB
Festival Karya Musik Anak Komunitas 2025, Sandiaga Dorong Musisi Muda Unjuk Gigi
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyosialisasikan 'Festival Karya Musik Anak Komunitas 2025' di Kota Bogor, Jawa Barat. 

Acara ini sebagai upaya mendukung pertumbuhan musik tanah air dengan memberikan kesempatan bagi musisi muda untuk tampil di panggung yang lebih besar.

"Festival 'Kamu Aku' merupakan program unggulan kami yang tentunya ini memberdayakan para komunitas musik tanah air," ujar Sandi dalam MICE to Meet You Road to Festival Karya Musik Anak Komunitas 2024 di Clubhouse RSJMM Heritage Golf Field Bogor, Minggu (22/9/2024).

Festival 'Kamu Aku' merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memajukan industri musik Indonesia berbasis komunitas sehingga diharapkan industri musik dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pada penyelenggaraan Kamu Aku 2021, tercatat lebih dari 700 komunitas musik sebagai peserta. Serta pada tahun 2022 tercatat 419 komunitas. Hal ini membuktikan tingginya antusiasme komunitas musik tanah air untuk menampilkan karya terbaiknya.

Sandi melihat, kehadiran komunitas menjadi wadah aspirasi kreatif dari berbagai pelaku industri musik karenanya peran komunitas sangat strategis dan krusial dalam memperkuat kemajuan industri musik tanah air. 

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Namun, dalam perjalanannya peran komunitas masih dianggap tidak diperlukan oleh beberapa pelaku industri. Padahal, dengan bergabungnya di dalam suatu komunitas dapat menjadi jembatan dan mewadahi atas kendala yang seringkali dihadapi oleh pelaku industri musik seperti persoalan upah minimum para musisi, kontrak kerja musisi di kafe, hak cipta, hingga berbagi gagasan kreatif.

Merespons hal tersebut, mantan Ketua Kadin ini berupaya membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya komunitas. Karena, prinsip yang utama menurutnya adalah kolaborasi. 

Di mana bergerak dan tumbuh bersama jauh lebih optimal dibandingkan bergerak secara individu. Ini juga diimplementasikan di dalam pemerintah, yang memerlukan peran pentahelix dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Masa depan musik dan ekonomi kreatif kita ada di tangan komunitas karena pemerintah enggak bisa bergerak sendiri, pemerintah butuh kreativitas tanpa batas dari komunitas," tuturnya.

Tahapan Festival Kamu Aku 2025 ini lebih komprehensif karena karya musik tidak hanya di submit saja, namun juga diproduksi dengan standar industri, didistribusikan secara digital, dan dikelola royaltinya, dan ditampilkan dalam konser besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/205/3187883//sabrina_carpenter-WRcQ_large.jpg
Sabrina Carpenter Ngamuk Lagunya Disalahgunakan White House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/205/3186953//martin_wiguna-bNXE_large.JPG
Lirik Emosional, Martin Wiguna Rilis Single Baru Bertajuk Bertahan Demi Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172535//sabrina_carpenter-4HlJ_large.JPG
Mantan Sabrina Carpenter Buka Suara soal Dugaan Namanya Disebut di Lagu Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement