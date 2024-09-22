Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jaga Tubuh Tetap Atletis, Glenn Victor L-Men of The Year 2024 Disiplin Konsumsi Protein Tiap Hari

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |22:00 WIB
Jaga Tubuh Tetap Atletis, Glenn Victor <i>L-Men</i> <i>of</i> <i>The</i> <i>Year</i> 2024 Disiplin Konsumsi Protein Tiap Hari
Jaga Tubuh Tetap Atletis, Glenn Victor Disiplin Konsumsi Protein Tiap Hari (Foto: Instagram @Glennvictor)
A
A
A

GLENN Victor Sutanto, pemenang The New L-Men of the Year 2024, mengungkapkan pentingnya menjaga asupan protein yang cukup untuk menunjang gaya hidup aktifnya sehari-hari.

Selain untuk menjaga tubuh berotot atletisnya, Glenn mengungkap ia harus menjaga asupan proteinnya sehari-hari karena dirinya rutin menjalani program latihan olahraga skala intensif

“Umumnya, kebutuhan protein seseorang berkisar antara 0,8 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan. Namun, bagi saya yang rutin berolahraga, terutama dalam program latihan intensif, target protein harian saya lebih tinggi,” jelas Glenn kala ditemui Okezone secara ekslusif di Jakarta belum lama ini.

Foto: Instagram @glennvictor
Foto: Instagram @glennvictor

Dengan berat badan 80 kilogram, Glenn menuturkan kebutuhan protein hariannya sekitar 120 gram. Namun, karena punya rutinitas latihan yang padat, ia menetapkan target asupan protein hingga 2,5 gram per kilogram berat badan per hari, yang berarti sekitar 200 gram protein setiap harinya dengan mengonsumsi telur dan daging secara rutin sebagai sumber utama proteinnya.

Pria yang juga merupakan professional yang telah memenangkan berbagai kompetisi, Glenn juga mengingatkan pentingnya nutrisi seimbang bagi para atlet dan mereka yang ingin menjalani gaya hidup aktif.

 

