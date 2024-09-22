4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed

YOUTUBER Amerika Serikat, Ishowspeed masih menikmati waktunya berkunjung di Indonesia. Sejumlah kota ia sambangi salah satunya ialah Yogyakarta.

Di kota ini, Speed disambut hangat oleh para masyarakat dan diajak berkeliling ke tempat wisata. Speed juga dikenalkan berbagai budaya Jawa di Yogyakarta yang begitu terkenal.

Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota dengan surga wisatanya termasuk kuliner. Ada banyak pilihan kuliner lezat dan nikmat yang bisa Anda kunjungi saat pelesiran ke Yogyakarta.

Penasaran, ada wisata kuliner apa saja yang bisa Anda kunjungi di Yogyakarta, kota yang didatangi Ishowspeed? Yuk intip rekomendasinya dari berbagai sumber.

Gudeg Pawon

Pertama ada Gudeg Pawon. Tempat makan legendaris ini juga jadi salah satu destinasi wisata kuliner yang terkenal di Yogyakarta.

Gudeg Pawon memberikan pelayanan unik di mana pengunjung bisa mengambil makanan dan melihat proses dimasaknya gudeg secara langsung di dapur. Tempat kuliner ini berlokasi di Jalan Prof. DR. Soepomo sh UH/IV No. 36, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tempat ini buka: pukul 05.30 – 20.30 WIB, setiap hari.

Gudeg Yu Djum Pusat

Gudeg Yu Djum juga jadi salah satu tempat kuliner yang terkenal di Yogyakarta. Tempat ini terkenal dengan gudegnya yang lezat dan autentik.

Tempat wisata kuliner ini punya suasana tradisional yang ramah dan nyaman bagi para pengunjung. Tempat ini berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 4,5 CT III/2 Gang Cokrowolo Karangasem, Sleman, Yogyakarta. Jam bukanya setiap hari dari pukul 05.00 – 19.00 WIB.