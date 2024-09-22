8 Manfaat Jamu Beras Kencur yang Diminum IShowSpeed saat Ke Yogyakarta

KUNJUNGAN IShowSpeed ke Indonesia belakangan sukses mencuri perhatian. Usai di Bali, aksi YouTuber asal Amerika Serikat itu saat berkunjung ke Yogyakarta juga tak kalah menjadi sorotan.

Salah satunya, ketika ia tiba-tiba penasaran menghampiri salah satu penjual yang sedang menjajakan jamu saat berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Yogyakarta. Dia lantas penasaran untuk mencobanya. “Can I get one Jamu please,” katanya, kepada perempuan penjual jamu.

Speed kemudian mendapatkan secangkir jamu berisi beras kencur itu dan mulai menjajalnya. Ekspresinya tampak terkejut. Matanya bahkan sampai melotot. “Ini terbuat dari apaan sih,” katanya dalam bahasa Inggris.

“Ini beras kencur. Bagus untuk kesehatan,” kata si penjual jamu.

Jamu beras kencur merupakan minuman yang terbuat dari rimpang kencur. Minuman ini dipercaya penuh manfaat dan energi alami dari beras. Dikutip berbagai sumber, berikut deretan manfaat jamu beras kencur untuk kesehatan.

Meredakan stres

Kencur memiliki kandungan etanol yang efektif membuat sistem saraf rileks. Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan jamu beras kencur mengurangi tingkat stres dan rasa cemas. Konsumsi jamu ini tentu menjadi alternatif untuk menjaga kesejahteraan emosional yang alami.

Meningkatkan stamina

Beras mengandung karbohidrat alami yang baik. Oleh karena itu, ekstraknya pada beras kencur menjadi sumber energi yang sustainable. Selain itu, sifat adaptogen dari kencur efektif mengatasi stres, baik itu pada fisik maupun mental.

Meningkatkan imun

lKencur mengandung flavonoid yang mendorong produksi antibodi. Sementara itu, zat ini krusial untuk memerangi patogen dan infeksi. Tidak hanya itu, nutrisi dari beras membuat sistem imun juga berfungsi dengan optimal.