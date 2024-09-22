5 OOTD Mahalini Casual hingga Romantic, Tampil Elegan Sempurna

NAMA Mahalini Raharja belakangan menjadi perbincangan publik setelah curhat ingin berhenti berkarya di dunia hiburan. Ungkapan hati Mahalini itu dituangkan lewat Instagram story eksklusif-nya.

Padahal Mahalini belum lama ini merilis recycle lagu yang sebelumnya dinyanyikan Acha Septriasa yang berjudul Sampai Menutup Mata. Sosok Mahalini di dunia hiburan sendiri sudah tidak asing lagi. Bahkan kini ia sudah mencapai puncak karier yang cemerlang.

Tak hanya suaranya yang bagus, gaya outfit Mahalini juga khas dengan mix and match sangat apik sehingga penampilannya terlihat sempurna. Tak heran dia baru saja digandeng oleh salah satu brand lokal untuk kolaborasi menghadirkan koleksi fashion yang sesuai dengan kepribadiannya.

Berikut gaya outfit ala Mahalini dalam balutan busana casual hingga romantic, dilansir dari Instagram @mahaliniraharja.

Digandeng brand lokal

Selalu tampil fashion stylist, Mahalini kerap jadi incaran deretan brand lokal. Salah satunya This is April memiliki representasi gaya yang sesuai dengan kepribadian sang musisi. Koleksi ini didominasi kesan romantic, bold dan classy, seperti melekat dalam tampilan Mahalini.

Dengan kolaborasi ini, Mahalini ingin selalu tampil beda dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang dalam berbusana.

“Aku percaya setiap wanita memiliki panggungnya sendiri untuk menjadi diri sendiri, shining on your own way dan menjadi bukti ketangguhan dan kemampuan dalam memberikan inspirasi satu sama lain,” ujar Mahalini dalam acara kolaborasi dengan This Is April baru-baru ini.

Pakai outfit nuansa nude

Koleksi romantic ini menggambarkan sosok Mahalini yang sesuai dengan karakter lagu-lagunya. Selain galau, beberapa lagu Mahalini juga terkesan romantis. “Koleksi busana ini cocok di setiap moment setiap kali manggung di stage," katanya Mahalini.

Salah satu koleksinya ini Mahalini terlihat memakai baju model tweed dengan banyak kantong dipadukan dengan mini skirt dan high heels.

Tampil simple

Pelantun lagu Bawa Aku Kembali itu tampil simple memakai cardigan knit warna nude dipadukan dengan mini skirt. Dia juga menambahkan kaus kaki dan loafer warna krem. Gayanya simple namun tetap berkelas.