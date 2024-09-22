Tote Bag Mewah Dian Sastrowardoyo, Harganya Bikin Meringis

DIAN Satrowardoyo tak hanya dikenal sebagai bintang film ternama, tapi juga memiliki paras kecantikan dan gaya fesyen yang modis selalu di tiap kesempatan. Aktris satu ini bisa dibilang tidak pernah tidak cantik dan tidak stylish.

Salah satunya yang bikin netizen terpana saat bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini tampil elegan dengan kebaya dan kain hijau yang memesona. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram, @fashion__selebritis.

Terlihat wanita 42 tahun ini begitu memukau saat tampil mengenakan padu-padan busana khas Nusantara, kebaya model kutu baru dan kain wastra Nusantara.

Meski tampil tradisional, Dian Sastro tetap memukau dan memesona dengan sentuhan modern. Salah satunya lewat tote bag yang ia kenakan. Bukan sembarang tote bag, tas mini yang dikenakan Dian Sastro ini merupakan keluaran brand ternama yang sedang hits saat ini, Goyard.

(Foto: Instagram @therealdisastr)

Tas Goyard seri Goyardine Green Anjou Mini Reversible Tote Bag ini begitu elegan saat dikenakan oleh Dian. Tas ini berwarna hijau dengan logo ikonik khas Goyard.