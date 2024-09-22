IN2MF Paris 2024 Sukses, Modest Fashion Wastra Indonesia Bersinar di Panggung Dunia

DERETAN desainer Indonesia sukses memeriahkan ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) di Paris pada 7 September 2024. Ini menjadi bukti bahwa modest fashion wastra Indonesia bersinar di panggung dunia.

Bank Indonesia terus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui program ekonomi dan keuangan syariah (eksyar). Salah satu upayanya adalah menjadikan Indonesia sebagai kiblat modest fashion dunia, sesuai visi Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI). Sepanjang Januari hingga Juli 2024, ekspor modest fashion mencapai 632,76 juta dolar Amerika Serikat (AS), meningkat 3,38 persen secara tahunan.

Mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia Fashion Chamber (IFC), serta KBRI Paris dalam Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) yang digelar di Paris pada 7 September 2024. Acara ini terintegrasi dengan pameran perdagangan global "Who's Next" di Porte de Versailles pada 8-10 September 2024, menampilkan fesyen wastra yang berkelanjutan dan santun, siap bersaing di pasar global dari segi kualitas, inovasi, dan tren terkini.

IN2MF Paris 2024, modest fashion wastra Indonesia bersinar di panggung dunia. (Foto: IFC)

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengatakan, fesyen dengan tampilan yang santun bukan hanya sebuah tren, namun suatu gerakan global yang mencerminkan keanggunan, martabat, dan kebanggaan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Indonesia. Menurutnya, kontribusi industri modest fashion dalam mendukung kemajuan eksyar perlu diperkuat ke pasar global, selaras dengan capaian Indonesia yang telah menduduki peringkat ketiga di bidang industri modest fashion pada laporan State of the Global Islamic Economy 2023.

“Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan mitra strategis akan terus mendukung IN2MF merambah pasar global serta memperkuat promosi wastra nusantara melalui pengembangan inovasi dan kreativitas berstandar internasional,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Okezone.com, Minggu (22/9/2024).

Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar berkomitmen untuk mendukung pengembangan eksyar melalui promosi industri modest fashion Indonesia di tingkat internasional, utamanya di Paris. Hal ini sejalan dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat modest fashion dunia, serta meningkatkan ekspor Indonesia.