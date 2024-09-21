Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Baru Dilamar, Ini 5 Momen Mesra Aurelie dan Tyler Bigenho yang Bikin Baper

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |19:38 WIB
Baru Dilamar, Ini 5 Momen Mesra Aurelie dan Tyler Bigenho yang Bikin Baper
Potret Mesra Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh artis cantik Aurelie Moeremans. Pasalnya ia resmi dilamar sang kekasih, Tyler Bigenho setelah satu tahun menjalin asmara.

Momen bahagia itu dibagikan Aurelie di laman Instagram pribadinya. Keduanya terlihat sedang berada di Amerika Serikat. "Jadi, sesuatu baru saja terjadi dan kami akan tunjukkan kalian....yak," kata Tyler dan langsung disambung Aurelie, "Kami bertunangan."

Aurelie memamerkan cincin berlian yang tersemat di jari kanannya. "We're engaged," timpal Tyler. Pengumuman itu diakhiri dengan kecupan manis Tyler di pipi Aurelie. Momen bahagia tersebut tentu saja menjadi sorotan netizen. Apalagi banyak dari mereka yang mengikuti hubungan asmara pasangan ini.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan potret kemesraan Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho yang kerap bikin netizen baper. Berikut ulasannya dari Instagram @aurelie.

Umumkan hubungan pada Mei 2024 lalu
Aurelie-Tyler
Setelah sempat berganti pasangan, Aurelie akhirnya melabuhkan hatinya kepada seorang dokter chiropractic. Sejak saat itu, Aureli banyak membagikan momen mesra dengan kekasih. Bahkan hubungan keduanya sangat didukung oleh netizen.

"Kretekan membawa cinta," ujar @whois***

Pamer kebucinan
Aurelie-Tyler
Gaya pacaran Aurelie sukses bikin baper. Pasalnya baik Aurelie maupun Tyler kerap membagikan momen bucin. Seperti di foto ini saat keduanya selfie bareng, mereka kompak memakai busana nuansa putih. Aurelie terlihat bersandar di bahu sang kekasih, duh sweet banget.

"Dunia milik berdua, yang lain ngontrak," celetuk @coutier***

Jalani pemotretan
Aurelie-Tyler
Momen pasangan ini saat menjalani pemotretan untuk brand Gucci. Aureli begitu cantik dengan makeup tebal dan tampilan rambut distyling berponi. Dia memakai setelan outfit crop top nuansa hitam putih. Sementara Tyler memakai kemeja oversized. Tyler pose memeluk Aurelie dengan kepala saling menempel.

"Nunggu undangan aja ini mah," tambah @aditya***

 

Halaman: 1 2
1 2
      
