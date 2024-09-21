Viral Anjing Pelacak di Jepang Bisa Deteksi Uang Tunai dalam Koper

PEMERIKSAAN di bandara tentunya dilakukan sangat ketat untuk menghindari bawaan ilegal dari para penumpang maskapai. Bahkan beberapa bandara menggunakan anjing pelacak.

Seperti yang dilakukan negara Jepang menggunakan anjing pelacak di Bandara Narita. Menariknya, kehadiran sepasang Labrador Retriever bernama Lilax dan Tori ini untuk melacak uang tunai di dalam koper.

Kedua anjing tersebut mulai dikerahkan pada awal Agustus dengan satu misi untuk mendeteksi tumpukan uang tunai yang disembunyikan di dalam bagasi penumpang. Dua anjing tersebut dipilih dari anjing pelacak narkoba pilihan yang menunjukkan rekam jejak luar biasa di lokasi penyelidikan.

Anjing super elit tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pencucian uang yang dibawa oleh oknum ke luar negeri. Menyelesaikan kursus pelatihan khusus selama satu bulan sebagai persiapan debut mereka, sepasang anjing berusia 6 tahun itu mulai bertugas di Kantor Bea Cukai Cabang Narita, Bea Cukai Tokyo.

Lilax dan Tori menyaring lebih dari 10 staf bea cukai yang menyamar sebagai penumpang selama demonstrasi di Bandara Narita. Seperti anjing pelacak narkoba, mereka dilatih untuk duduk di samping pawangnya setelah mereka mendeteksi tumpukan uang tunai.

“Hubungan kepercayaan antara anjing dan pawangnya penting bagi efektivitas investigasi,” tegas seorang pejabat senior bea cukai.

Lilax dan Tori dibesarkan di pusat pelatihan anjing pendeteksi narkoba Bea Cukai Tokyo di distrik Sanrizuka Goryo Bokujo di Narita, Prefektur Chiba.