Belajar dari Nikita Mirzani dan Lolly, Psikolog Ungkap Kiat Hindari Konflik Orang Tua dan Anak

PERSETERUAN Nikita Mirzani dan Lolly memang menjadi salah satu pembicaraan hangat belakangan ini. Lolly, anak dari Nikita Mirzani, harus dijemput paksa lantaran diisukan mengugurkan kandungannya.

Psikolog Endang Retno Wardhani, MBA., PhD., CHt. dari Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI) memberikan sejumlah kiat ketika orang tua dan anak mengalami konflik atau masalah, mulai dari saling memahami lewat komunikasi hingga saling memaafkan.

"Perbedaan cara pandang adalah hal yang dapat terjadi, antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan anggota keluarga lainnya," kata Endang Retno atau biasa disapa Dhani seperti dilansir dari Antara.

Psikolog lulusan Universitas Padjadjaran ini mengatakan, perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik yang jika tidak diselesaikan dengan baik akan berkepanjangan. Oleh karena itu, ketika Anda berada dalam situasi emosional, ada baiknya untuk beristirahat sejenak dan sepakat bersama untuk membicarakan masalah tersebut dengan tenang di lain waktu.

“Komunikasi yang terbuka bisa dimulai dari anak atau orang tua, dan harus terbuka bersama-sama untuk mencari solusi,” kata Dhani.

“(Orang tua dan anak) bisa menyelesaikannya dengan melihat akar masalahnya, melihat kemungkinan-kemungkinan masalahnya dan kebaikan yang bisa didapat dari situasi tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut Dhani mengatakan, perbedaan pendapat bisa terjadi jika orang tua mau terbuka dan menjadi contoh yang baik bagi anaknya.

Menurutnya pendapat orang tua tidak selalu benar, sehingga sebaiknya anak mengkomunikasikan pendapatnya dengan baik agar orang tua mengerti apa yang diinginkannya. “(Orang tua dan anak hendaknya) mau saling memaafkan,” ujarnya.