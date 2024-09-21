Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Sosok Aizawa Asry, Ayah Kandung Lolly yang Ternyata Seorang Pejabat Keturunan Jepang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |09:23 WIB
MENGENAL sosok Aizawa Asry, ayah kandung Lolly yang ternyata seorang pejabat keturunan Jepang. Adapun, sosoknya pernah diungkapkan oleh Nikita Mirzani saat live di Instagram.

"Bapak kamu masih hidup Lolly, bapak kamu itu masih hidup. bapak kamu belum mati. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu," kata Nikita Mirzani.

Untuk itu, netizen ingin mengenal sosok Aizawa Asry, ayah kandung Lolly yang ternyata seorang pejabat keturunan Jepang. Saat itu, Nikita Willy mengatakan suami pertamanya cuman beda dua tahun.

"Beda dua tahun (umurnya)," kata Nikita Mirzani pada pertengahan tahun 2023.

Nikita Mirzani menyebut bahwa Aizawa merupakan pria keturunan Jepang yang memiliki profesi mentereng seperti ayah mertuanya.

"Mantan suami Niki papanya anggota DPR/MPR terus memang tak pernah diekspos karena papanya lumayan terkenal dan anaknya lumayan gaul," kata Nikita dalam tayangan YouTube pada tahun 2018 silam.

Dia mengungkapkan mengenal Aizawa pertama kali melalui ajang balap mobil. Asmara keduanya berbuah di pernikahan yang hanya bertahan selama satu tahun.

Ibunda Lolly itu bahkan memperlihatkan bagaimana potret dirinya ketika masih bersama Aizawa.

"Jadi, aku sama mantan suami yang pertama ini nggak pernah ribut, nggak pernah berantem. Ini waktu aku masih panjang (rambutnya), nggak ada tato sama sekali. Ya, dulu aku begitu," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
