Potret Cut Syifa Bergalau Ria, Tampil Imut dengan Pakaian Serba Putih

PESONA Cut Syifa tidak ada habisnya, yang dapat membuat banyak orang terkesima dengan kecantikannya. Bahkan, saat sedang galau tetap tampil menawan dengan paduan busana yang sangat cocok pada dirinya.

Itu terlihat pada salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya, @cutsyifaa. Aktris kelahiran Bekasi, Jawa Barat, itu mengunggah sejumlah foto dengan keterangan yang menunjukkan dirinya sedang galau.

"Maka yang mengerti manusia hanya Allah, yang lain hanya mengarti," tulis Cut Syifa dalam keterangan unggahan fotonya di Instagram.

Pada unggahan berbentuk carousel itu memperlihatkan Cut Syifa menggunakan dress putih berbahan satin dengan motif bunga-bunga. Itu dipadankan dengan hijab berwarna putih yang membuatnya terlihat sangat cerah.

Cut Syifa menunjukkan foto-foto dengan ekspresi bahagia yang sebenarnya tidak sesuai dengan caption unggahannya. Foto-foto tersebut diambil pada sebuah bangunan di Jakarta dengan berbagai pose pada satu lokasi.

Foto pertama, Cut Syifa melihat ke arah kamera dengan wajah riang yang memperlihatkan senyum lebar. Tangan kanannya tampak menopang dagunya dengan lengan kiri memeluk perutnya untuk menyangga lengan kanannya.

Sementara foto kedua, ketiga, dan keempat, Cut Syifa memalingkan wajahnya dari kamera. Tapi, ia tetap memperlihatkan wajah yang riang dengan memberikan senyuman-senyuman lebar.