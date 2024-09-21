Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cut Syifa Bergalau Ria, Tampil Imut dengan Pakaian Serba Putih

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |09:10 WIB
Potret Cut Syifa Bergalau Ria, Tampil Imut dengan Pakaian Serba Putih
Tampilan Cantik Cut Syifa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PESONA Cut Syifa tidak ada habisnya, yang dapat membuat banyak orang terkesima dengan kecantikannya. Bahkan, saat sedang galau tetap tampil menawan dengan paduan busana yang sangat cocok pada dirinya.

Itu terlihat pada salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya, @cutsyifaa. Aktris kelahiran Bekasi, Jawa Barat, itu mengunggah sejumlah foto dengan keterangan yang menunjukkan dirinya sedang galau.

Cut Syifa

"Maka yang mengerti manusia hanya Allah, yang lain hanya mengarti," tulis Cut Syifa dalam keterangan unggahan fotonya di Instagram.

Pada unggahan berbentuk carousel itu memperlihatkan Cut Syifa menggunakan dress putih berbahan satin dengan motif bunga-bunga. Itu dipadankan dengan hijab berwarna putih yang membuatnya terlihat sangat cerah.

Cut Syifa menunjukkan foto-foto dengan ekspresi bahagia yang sebenarnya tidak sesuai dengan caption unggahannya. Foto-foto tersebut diambil pada sebuah bangunan di Jakarta dengan berbagai pose pada satu lokasi.

Cut Syifa

Foto pertama, Cut Syifa melihat ke arah kamera dengan wajah riang yang memperlihatkan senyum lebar. Tangan kanannya tampak menopang dagunya dengan lengan kiri memeluk perutnya untuk menyangga lengan kanannya.

Sementara foto kedua, ketiga, dan keempat, Cut Syifa memalingkan wajahnya dari kamera. Tapi, ia tetap memperlihatkan wajah yang riang dengan memberikan senyuman-senyuman lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement