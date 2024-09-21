Dibuat dengan Cara Dianyam, Perhiasan Asal Bali Ini Sudah Dipakai Beyonce hingga Rihanna

TIDAK banyak yang tahu, bawah ada salah satu merek perhiasan unik di Indonesia yang merupakan buatan tangan pengrajin lokal di Bali dan dibuat dengan cara dianyam. Produk ini bahkan lahir sejak tahun 1975 dari komunitas artisan.

Yakni John Hardy. Nama merek perhiasan satu ini sudah cukup mendunia. Bahkan, telah banyak dipakai oleh sejumlah artis hingga penyanyi ternama dunia. Sebut saja Beyonce, Julianne Moore, Dua Lipa, Tyla, hingga Rihanna!

Label perhiasan ini sendiri dibuat oleh pria asal Kanada bernama John Hardy. Namun, ia hingga saat ini telah sukses memberdayakan hingga 600 pengraji lokal yang berada di lokasi workshop mereka di kawasan Desa Mambal, Badung.

PR John Hardy, Sri Utami menjelaskan, daya tarik dari perhiasan John Hardy sendiri tak hanya terletak dari proses pembuatannya yang handmade, namun juga penggunaan material berupa perak reklamasi. Pihaknya mengklaim seluruh perak yang digunakan yakni seratus persen hasil daur ulang, meski tersedia pula perhiasan berbahan emas dan rodium sebagai alternatif.

“Selain bisa berkunjung ke official store kamu, pelanggan bahkan juga bisa melihat proses pembuatan produk kami secara langsung di tempat workshop kami yang ada di Desa Mambal Bali,” ujar Sri Utami, saat diwawancara di Hotel The Langham.

“Jadi mereka bisa melihat bagaimana satu produk kami itu dibuat dengan teliti, dan bagaimana para pengrajin menganyam bahan perak secara langsung menjadi sebuah produk perhiasan,” sambungnya.