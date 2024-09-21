Pentingnya Tampilan untuk Personal Branding, Ivan Gunawan: Mau Cantik Harus Punya Uang

MELAKUKAN perawatan di klinik kecantikan kini telah menjadi tren. Tak hanya di kalangan kaum hawa, namun bahkan juga di kalangan pria!

Desainer sekaligus publik figur Ivan Gunawan mengungkapkan, perawatan atau menjaga penampilan kini dianggap penting bahkan sudah menjadi tuntutan untuk mendukung ‘personal branding’ dalam suatu pekerjaan.

“Perawatan nggak cuma dilakukan sama seorang perempuan. Tapi laki-laki sekarang juga sudah mempercayakan beauty clinic untuk menunjang penampilan mereka,” ujar Igun, saat jumpa pers di Art Of Beauty Exhibition Passion Jewelry x Beauty District di Plaza Senayan, Jakarta.

“Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sekarang di Indonesia khususnya di dunia ini memerlukan yang namanya personal branding,” sambungnya.

Igun menambahkan, pada dasarnya kecantikan adalah bagian dari seni dan salah satu penunjang penting dalam sebuah ‘personal branding’ seseorang.

Karena itu, ia lantas turut mengimbau kaum perempuan maupun pria untuk memilih dokter dan klinik yang tepat, agar memilih perawatan namun sesuai dengan karakter masing-masing.

“Jadi personal branding itu kita bisa bertemu dengan seseorang dan lainnya, jadi setiap menciptakan kharisma, menciptakan proporsional look, dari wajah dan juga bentuk,“ ungkapnya.

Igun juga kembali mengingatkan kaum hawa agar mulai ‘aware’ dengan penampilan. Salah satunya melalui perawatan. Karena itu ia menilai, penting bagi perempuan untuk memiliki finansial yang baik agar bisa menjaga penampilan mereka lewat perawatan di klinik kecantikan.

“Buat aku balik lagi, nggak ada perempuan cantik yang hanya minum air putih ya. Jadi perempuan bisa cantik harus dengan perawatan,” katanya.

“Mau makin cantik harus pakai berlian. Intinya perempuan cantik harus punya uang sayang. Jadi itulah tuntutan hidup di zaman modern ini,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://women.okezone.com/read/2024/09/21/611/3065818/pentingnya-tampilan-untuk-personal-branding-ivan-gunawan-mau-cantik-harus-punya-uang Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita women lainnya