Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pentingnya Tampilan untuk Personal Branding, Ivan Gunawan: Mau Cantik Harus Punya Uang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |14:15 WIB
Pentingnya Tampilan untuk Personal Branding, Ivan Gunawan: Mau Cantik Harus Punya Uang
Ivan Gunawan, (Foto: MPI)
A
A
A

MELAKUKAN perawatan di klinik kecantikan kini telah menjadi tren. Tak hanya di kalangan kaum hawa, namun bahkan juga di kalangan pria!

Desainer sekaligus publik figur Ivan Gunawan mengungkapkan, perawatan atau menjaga penampilan kini dianggap penting bahkan sudah menjadi tuntutan untuk mendukung ‘personal branding’ dalam suatu pekerjaan.

“Perawatan nggak cuma dilakukan sama seorang perempuan. Tapi laki-laki sekarang juga sudah mempercayakan beauty clinic untuk menunjang penampilan mereka,” ujar Igun, saat jumpa pers di Art Of Beauty Exhibition Passion Jewelry x Beauty District di Plaza Senayan, Jakarta.

“Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sekarang di Indonesia khususnya di dunia ini memerlukan yang namanya personal branding,” sambungnya.

Igun menambahkan, pada dasarnya kecantikan adalah bagian dari seni dan salah satu penunjang penting dalam sebuah ‘personal branding’ seseorang.

Ivan Gunawan

Karena itu, ia lantas turut mengimbau kaum perempuan maupun pria untuk memilih dokter dan klinik yang tepat, agar memilih perawatan namun sesuai dengan karakter masing-masing.

“Jadi personal branding itu kita bisa bertemu dengan seseorang dan lainnya, jadi setiap menciptakan kharisma, menciptakan proporsional look, dari wajah dan juga bentuk,“ ungkapnya.

Igun juga kembali mengingatkan kaum hawa agar mulai ‘aware’ dengan penampilan. Salah satunya melalui perawatan. Karena itu ia menilai, penting bagi perempuan untuk memiliki finansial yang baik agar bisa menjaga penampilan mereka lewat perawatan di klinik kecantikan.

“Buat aku balik lagi, nggak ada perempuan cantik yang hanya minum air putih ya. Jadi perempuan bisa cantik harus dengan perawatan,” katanya.

“Mau makin cantik harus pakai berlian. Intinya perempuan cantik harus punya uang sayang. Jadi itulah tuntutan hidup di zaman modern ini,” tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186333//ivan-pJSq_large.jpg
Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179848//jerawat-Kfu9_large.jpg
Beautyzone Campus Connect, Ternyata Handphone Bisa Picu Timbulnya Jerawat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749//wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/194/3172657//rossa-Q8yR_large.jpg
Menyala! Potret Rossa Pakai Baju Palestina Karya Ivan Gunawan saat Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/33/3166431//ivan_gunawan-ujpO_large.JPG
Tak Tempuh Jalur Hukum Usai Merek Hijabnya Dibajak, Ivan Gunawan: Saya Pakai Jalan Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201//ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement